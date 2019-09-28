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巴黎直擊／嗨爆！三宅一生新人處女秀　芭蕾舞者旋轉到飛天、場上溜滑板超歡樂

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▲巴黎時裝周：ISSEY MIYAKE（三宅一生）2020春夏系列女裝秀：近藤悟史女裝設計師新上任首秀。（圖／路透）

▲ISSEY MIYAKE甫發表的2020春夏系列女裝秀，是近藤悟史接棒女裝設計師的處女秀。（圖／路透）

記者張妤瑄／巴黎報導

ISSEY MIYAKE（三宅一生）在巴黎時裝周正式開始前，宣布女裝設計師由近藤悟史（Satoshi Kondo）接棒，前任宮前義之（Yoshiyuki Miyamae）轉戰幕後，果然巴黎時間27日上午近藤首秀就帶來令人耳目一新的畫風。

昔日的「延展系縐褶」面料不復見，更多的是通透輕盈的面料，色彩繽紛的輕盈感，甚至有芭蕾舞者在場上吊起鋼絲騰空舞動，致力展現服裝的流動線條與美感。

▲巴黎時裝周：ISSEY MIYAKE（三宅一生）2020春夏系列女裝秀：近藤悟史女裝設計師新上任首秀。（圖／路透）

▲近藤悟史將操刀的第一個系列，定名為「A Sense Of Joy．擁抱歡愉」，確實從表現手法上看得出來這種歡樂氣氛。（圖／路透）

ISSEY MIYAKE在巴黎 Le CENTQUATRE藝術中心發表2020春夏系列大秀，該地是藝術活動聚集地，練舞的人們、喝早安咖啡的人們，在開秀前都在周遭進行這些藝術氛圍的日常。呼應這股悠閒與愜意，近藤悟史的首秀確實也用輕鬆閒適的氛圍詮釋2020春夏系列主題「A Sense Of Joy．擁抱歡愉」。

▲巴黎時裝周：ISSEY MIYAKE（三宅一生）2020春夏系列女裝秀：近藤悟史女裝設計師新上任首秀。（圖／路透）

▲秀上也多了許多實驗性質的配飾。（圖／路透）

開秀時，模特兒從兩側走到場地中間，她們展示了最基本的「柔墜平織」系列，藉此展現了服裝最原始的「一塊布」的純粹狀態。緊接著是本季最具代表性的印花：夢中天空下相互擁抱的人們，色彩靈感源於天空變化，藍天、日落、夜晚，層次分明且呼應了本次設計核心，回歸自然與原始。

飄逸與輕盈，連帶的給人無限輕鬆的好心情，100％尼龍製的外套，以最少的縫製來追求「一塊布」的核心概念。模特兒們穿著風衣外套，在場上滑板、溜冰，展現風穿透服裝的流通感，通透輕盈的美感，讓人看了心曠神怡。

▲巴黎時裝周：ISSEY MIYAKE（三宅一生）2020春夏系列女裝秀：近藤悟史女裝設計師新上任首秀。（圖／路透）

▲巴黎時裝周：ISSEY MIYAKE（三宅一生）2020春夏系列女裝秀：近藤悟史女裝設計師新上任首秀。（圖／路透）

▲輕盈的面料甚至讓模特兒穿上溜滑板，在運動過程中傳達靈動通透的美感。（圖／路透）

甚至有女模上場前穿著膚色肉胎裝，在場上套上「從天而降」的彩色面料，頓時讓「天花板上的裝置藝術」成為線條流動的飄逸洋裝。當女模們穿上舞動時，完美傳達愉悅心情，或許也象徵了ISSEY MIYAKE在新任設計師之手重新出發的美妙開端。

▲巴黎時裝周：ISSEY MIYAKE（三宅一生）2020春夏系列女裝秀：近藤悟史女裝設計師新上任首秀。（圖／路透）

▲女模穿著膚色襯衣上陣，走到場上服裝才從天而降。（圖／路透）

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剛剛接棒主導設計的近藤悟史分享：「回朔服裝歷史，最初的概念便是用『一塊布』圍繞在人體上，從中發掘裝飾自我的愉悅感受。」因此處女秀，就從ISSEY MIYAKE拿手的布料開發著手，用輕盈的面料展現歡愉的心情，回歸純粹之美。

▲巴黎時裝周：ISSEY MIYAKE（三宅一生）2020春夏系列女裝秀：近藤悟史女裝設計師新上任首秀。（圖／路透）

▲模特兒們在場上奔跑、跳躍、舞動，讓這場發表不只是服裝秀而已，更是一場表演。（圖／路透）

★圖片為版權照片，由路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

巴黎直擊, 巴黎時裝周, 時裝周, PFW, ISSEY MIYAKE, 三宅一生, 近藤悟史, Satoshi Kondo, 宮前義之, Yoshiyuki Miyamae, SS20, 女裝, 2020春夏
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