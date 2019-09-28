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巴黎直擊／LEONARD「糖果紙」上身　金屬光印花有大膽新意

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▲巴黎時裝周／LEONARD 2020春夏系列女裝秀。（圖／達志影像／美聯社）

▲LEONARD甫於巴黎時裝周發表2020春夏系列女裝。（圖／達志影像／美聯社）

記者張妤瑄／巴黎報導

奔放的印花，是法國品牌LEONARD給人的標準印象，具代表性的桃紅色，以及大片的花卉，讓它打下屬於自己的一片天。甫於巴黎時間27日一早發表2020春夏系列，設計師Christine Phung以招牌印花為基礎，注入更具現代感的輪廓，也大膽加入金屬印花材質，宛如糖果紙般的面料，讓LEONARD女人有一點點不一樣。

▲巴黎時裝周／LEONARD 2020春夏系列女裝秀。（圖／達志影像／美聯社）

▲LEONARD堅持印花傳統外，加入大膽嘗試，金屬光澤的面料跟以往相比很不同。（圖／達志影像／美聯社）

Christine Phung從70年代的服裝風件汲取靈感，桃紅色、紫色的Disco風格緊身裝扮，讓人回想起那個充滿歡樂的時代。Christine Phung認為：「我真的感興趣的是，那個時候解放女人的風氣，是一段相當歡樂的時光，非常自由與動感。」

▲巴黎時裝周／LEONARD 2020春夏系列女裝秀。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎時裝周／LEONARD 2020春夏系列女裝秀。（圖／達志影像／美聯社）

▲Disco風格結合運動時尚，完美融合70年代與現代風格。（圖／達志影像／美聯社）

開秀第一套，結合了Disco風格與現代感，白色字母Logo T-Shirt，內搭Logo連體衣與桃紅色的Legging，既符合Disco年代代表性的霓虹色彩與緊身裝扮，也像現代人外出練瑜伽時的打扮，完美拿捏兩種風格的平衡。春夏系列充滿Christine Phung要女人穿著熱情印花走天下，能運動也能瑜珈、更能穿上出發Club跑趴。

▲巴黎時裝周／LEONARD 2020春夏系列女裝秀。（圖／達志影像／美聯社）

▲霓虹色彩與大面積印花，是LEONARD招牌。（圖／達志影像／美聯社）

運動風格呼應現代潮流，印花Bra搭配緊身褲，是標準運動裝扮；運動Bra搭配彩色西裝，有Christine Phung想靠印花打遍各種場合的野心。

▲巴黎時裝周／LEONARD 2020春夏系列女裝秀。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎時裝周／LEONARD 2020春夏系列女裝秀。（圖／達志影像／美聯社）

▲運動風格是2020春夏的主力。（圖／達志影像／美聯社）

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蘭花、百合、叢林樂園中的鳥兒，是春夏系列重點印花。系列中可見，標準款的印花洋裝、飄逸禮服自然不可少，整體依然走在熱情奔放道路上；經典中注入現代風，予人一丁點新意，對品牌而言又不會過於離經叛道，仍堅守LEONARD逾60年歷史的印花傳統風格。

▲巴黎時裝周／LEONARD 2020春夏系列女裝秀。（圖／達志影像／美聯社）

▲2020春夏花卉以蘭花、百合、鳥為主。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

巴黎直擊, 巴黎時裝周, 時裝周, PFW, LEONARD, SS20, 女裝, 2020春夏
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