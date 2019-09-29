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珍珠接班人！日本新歡「芋圓」手搖飲東京大爆紅，網：芋圓生魚片要來了

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編輯／JJ　圖／翻攝自節目畫面、PTT

還記得日本人對來自台灣的珍珠奶茶有多麼瘋狂嗎？不論什麼食物都有辦法做成珍珠奶茶口味，推特上也不斷有添加珍珠的各種暗黑料理出現，像是珍珠麻婆豆腐、拉麵加珍珠等等，珍珠熱潮到達巔峰，不過日前日本電視節目竟介紹起了「芋圓」！難道芋圓要成為日本人下一個惡搞對象了嗎？

▲東京芋圓熱潮。（圖／翻攝自節目畫面）

原來是日本綜藝節目「マツコ＆有吉 かりそめ天国」這次在介紹手搖飲主題，因為據說近期台灣的芋圓飲料在東京大爆紅，從圖片中可以看到，販賣芋泥、芋圓的店家已經遍佈東京了，所以特別推薦了台灣的芋圓手搖，其中還包含了許多人的愛：迷客夏的大甲芋圓奶茶～因為迷客夏也正準備要在10月於青山開賣了呢！

▲東京芋圓熱潮。（圖／翻攝自節目畫面）

▲東京芋圓熱潮。（圖／翻攝自節目畫面）

▲東京地區有販售芋泥、芋圓相關產品的店點已經相當多，日本人都爭相排隊購買。

節目中邀請主持人有吉試喝兩款芋圓手搖飲料，他說：「比珍珠還有嚼勁！」、「可以吃到它的黏性」、「但好像也（跟珍珠）差不多」。不過以芋圓在東京爆紅的程度，看來是夠格接棒珍珠在日本的地位準沒錯～

▲東京芋圓熱潮。（圖／翻攝自節目畫面）

有台灣的網友看到此節目便將消息PO上PTT，留言卻傳來一陣哀號，許多網友都哭笑不得的說：「芋圓拉麵 芋圓壽司 芋圓味增湯要問世了…」、「麻婆芋圓蠢蠢欲動」、「芋圓蕎麥麵就位！」、「芋圓生魚片要來了」，繼珍珠之後看來芋圓也逃不出日本人的魔掌，大家也很好奇在芋圓之後，日本又會流行起什麼來自台灣的配料呢？

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關鍵字：

日本, 芋圓, 珍珠, 手搖, 飲料
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