愛吃肉就戴著走！日本「生肉」系列小物，牛排耳環、梅花豬緊身褲超ㄎㄧㄤ

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日本人的創意總是令人佩服，現在出現什麼新奇小物大家也見怪不怪了，但是這「生肉」系列商品還是讓人看了目瞪口呆吧！原來這生肉系列商品來自日本書店「Village vanguard（ヴィレッジヴァンガード）」，除了書之外販賣各樣雜貨是他們家的特色，以下就來看看這些超怪異的生肉變身哪些生活小物～

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【丸出精肉店】特選肉類背包，4,212日圓



第一個就很重量級，超大的「生牛肉」後背包，還分佈著大小不均的油花，看起來超真實，背上這個好像無時無刻都能聞到肉味～

【SNOW BABY LOVE】霜降肉髮圈，890日圓



這肉類商品系列也推出了不少髮飾，戴上出門還算是可以接受的範圍吧～像是霜降牛肉髮圈、髮夾，看起來就像是縮小版的火鍋肉片，好可愛啊～

【SNOW BABY LOVE】霜降肉髮夾，933日圓、1,296日圓



【SNOW BABY LOVE】霜降肉耳機塞、髮夾，1,404日圓



【SNOW BABY LOVE】霜降肉、牛排耳環，1,404日圓



沒想到腦筋還可以動到耳環上吧！除了有生的霜降牛肉，還有半熟的牛排可以選擇，這獵奇的設計肯定會引來異樣的目光，究竟誰敢戴上街呢？

【SNOW BABY LOVE】牛排鑰匙圈，1,080日圓



【Nude SOX】瘋狂梅花豬緊身褲，4,536日圓



另外，這系列中的另一張王牌就是這條梅花豬緊身褲！別再整天嚷嚷自己胖、腿好粗，現在還真的可以讓你變成名符其實的「豬腿」！彈性很不錯又逼真，所以要價還不便宜呢～

日本人似乎對於把食物融入生活小物很著迷，除了今天看到的各種生肉造型小物，像是之前介紹過的日本轉蛋，就有相當多種是以擬真食物為主題的，還有之前的「烏龍麵棉被」也在國內造成一波搶購呢～

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