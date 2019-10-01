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愛吃肉就戴著走！日本「生肉」系列小物，牛排耳環、梅花豬緊身褲超ㄎㄧㄤ

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編輯／JJ  圖／翻攝自vvstore、amazon、goku-nokimochi.com/udon/

日本人的創意總是令人佩服，現在出現什麼新奇小物大家也見怪不怪了，但是這「生肉」系列商品還是讓人看了目瞪口呆吧！原來這生肉系列商品來自日本書店「Village vanguard（ヴィレッジヴァンガード）」，除了書之外販賣各樣雜貨是他們家的特色，以下就來看看這些超怪異的生肉變身哪些生活小物～

►偷偷分享少女秘密！

【丸出精肉店】特選肉類背包，4,212日圓

第一個就很重量級，超大的「生牛肉」後背包，還分佈著大小不均的油花，看起來超真實，背上這個好像無時無刻都能聞到肉味～

▲日本生肉周邊商品 。（圖／翻攝自vvsotre）

【SNOW BABY LOVE】霜降肉髮圈，890日圓

這肉類商品系列也推出了不少髮飾，戴上出門還算是可以接受的範圍吧～像是霜降牛肉髮圈、髮夾，看起來就像是縮小版的火鍋肉片，好可愛啊～

▲日本生肉周邊商品 。（圖／翻攝自vvsotre）

【SNOW BABY LOVE】霜降肉髮夾，933日圓、1,296日圓

▲日本生肉周邊商品 。（圖／翻攝自vvsotre）

▲日本生肉周邊商品 。（圖／翻攝自vvsotre）

【SNOW BABY LOVE】霜降肉耳機塞、髮夾，1,404日圓

▲日本生肉周邊商品 。（圖／翻攝自vvsotre）

【SNOW BABY LOVE】霜降肉、牛排耳環，1,404日圓

沒想到腦筋還可以動到耳環上吧！除了有生的霜降牛肉，還有半熟的牛排可以選擇，這獵奇的設計肯定會引來異樣的目光，究竟誰敢戴上街呢？

▲日本生肉周邊商品 。（圖／翻攝自vvsotre）

▲日本生肉周邊商品 。（圖／翻攝自vvsotre）

【SNOW BABY LOVE】牛排鑰匙圈，1,080日圓

▲日本生肉周邊商品 。（圖／翻攝自vvsotre）

【Nude SOX】瘋狂梅花豬緊身褲，4,536日圓

另外，這系列中的另一張王牌就是這條梅花豬緊身褲！別再整天嚷嚷自己胖、腿好粗，現在還真的可以讓你變成名符其實的「豬腿」！彈性很不錯又逼真，所以要價還不便宜呢～

▲日本生肉周邊商品 。（圖／翻攝自vvsotre）

▲日本生肉周邊商品 。（圖／翻攝自vvsotre）

日本人似乎對於把食物融入生活小物很著迷，除了今天看到的各種生肉造型小物，像是之前介紹過的日本轉蛋，就有相當多種是以擬真食物為主題的，還有之前的「烏龍麵棉被」也在國內造成一波搶購呢～

▲日本生肉周邊商品 。（圖／翻攝自vvsotre）

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關鍵字：

日本, 生肉, 小物, 擬真, 食物
fashion.net

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