巴黎時裝周／Lisa優雅挺CELINE　粉絲暴動尖叫，引外國人頻問：她是誰？



▲Lisa現身秀場外，立刻引起強烈騷動，粉絲瘋狂尖叫。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／巴黎報導

南韓大勢女團BLACKPINK成員Lisa紅得發紫，讓她成為精品寵兒，本季獲邀出席CELINE大秀。巴黎時間27日晚間8點半，她穿著白色高領毛衣搭配黑色亮片長裙與腰包，現身秀場門口準備入場看秀，她一下車就引起場外圍觀群眾瘋狂尖叫，讓保鏢趕緊出來護送，此起彼落的叫聲，連在場歐美攝影師們，都頻頻詢問「她是誰？」生怕錯過當紅巨星。

▲Lisa穿白色高領衫，搭配黑色亮片裝飾長裙，展現優雅又內斂的巨星風格。（圖／品牌提供）



藝術總監Hedi Silmane入主CELINE後，洗去過往簡潔洗練的優雅，注入自己的靈魂，不斷刷新人們對CELINE的認知，本季他復興品牌70年代的榮景，帶來當時的巴黎優雅女學生風格，進行一場復古新革命，從「書本邀請卡」就拋出線索，為CELINE重塑成一位帶一丁點叛逆態度的女學生。

▲從書本邀請卡就可以瞧見端倪，Hedi Silmane此次形塑的是一位優雅的巴黎女學生。（圖／品牌提供）



Hedi Silmane操刀的63套秀服，出現許多「牛仔褲」，合身略寬的褲管、長度幾乎與帆布鞋齊平的褲長，讓這位巴黎女學生帶一點點隨興自若的態度。開秀第一套，用深淺藍色打造穿搭層次，微敞開的襯衫領口，雙手插口袋的形象，確實很符合巴黎女人一貫的自信與從容神態。

▲「牛仔褲」是CELINE下一季重點單品。（圖／品牌提供）



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蕾絲泡泡袖襯衫、蝴蝶結襯衫、百褶裙等，經典的學生味單品當然必備，但之中注入了Hedi Silmane本人慣有的叛逆，透膚蕾絲、精緻的珠繡夾克，帶有點華麗韻味的單品，讓Hedi在系列中注入了自己的靈魂，不經意流露的性感與壞壞態度，頓時讓乖乖牌巴黎女孩活了起來，更加迷人。

▲帶點柔美感的襯衫、風衣外套、丹寧褲等，是學生衣櫃內必備單品，Hedi Silmane並為這位女孩添加了一點華麗元素，也稍稍在設計中流露他本人的叛逆個性。（圖／品牌提供）

