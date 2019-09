一招變美／張鈞甯根本是「敏感肌保養達人」！5大守則養回水嫩發光肌

▲。(圖/翻攝張鈞甯FB & 微博,以下同)

記者張毓容/綜合報導

提到女神張鈞甯你會想到什麼?精緻漂亮的五官,令人羨慕的勻稱好身材,優雅知性的氣質,除此之外,只要近看過她的人,都會驚嘆於她那自體發光的水嫩好肌膚!但其實她原來是非常容易過敏的「敏感肌」,那到底她是怎麼養成現在這麼細緻又透亮的美肌,快來聽聽她怎麼說。

先找出自己的過敏原因



看著張鈞甯如今讓人羨慕的水嫩好肌膚,或許你很難想像,她的皮膚可是出了名的「易過敏」,最大的困擾就是過敏,淋雨、流汗,甚至連自己的眼淚都會引起過敏,這麼「愛鬧脾氣」的敏感肌膚可是讓她從小困擾到大,但也因此讓她笑說「過敏,你問我就對了!」

她說長大後才發現,會過敏是因為暴露在不乾淨的環境裡面,可能是空氣不好、雨水很酸,或是用到不好的、不適合自己的保養品都有可能,而她因為了解什麼東西會讓自己過敏,她會盡量避開所有過敏原,像是盡量不讓自己淋到雨,一流汗就會盡快沖洗乾淨,包含保養品她都有自己的一套挑選標準,「盡量避開過敏原,加上用對保養品後,我的狀況就越來越穩定。」

挑選保養品更在意成分



因為肌膚太容易過敏,張鈞甯找保養品的過程就有如神農嚐百草一般,她也曾用過許多很有名或很貴、很頂級的產品,但也碰過一塗到臉上不到30秒就開始不舒服、有過敏反應,嚇得她快速沖水,再也不敢用。後來她發現,不是貴的就是好的,比起價錢,她更在意內含成分是否天然和是否有額外添加物,「用對保養品,我的過敏現象就減少很多了。」

敏感時保養Less is more

再怎麼小心保護,有時肌膚還是會有敏感不舒服的時候,這時候保養該怎麼調整才好?「過敏大師」張鈞甯也大方分享自己的秘訣:第一,一定要先把臉清潔乾淨,讓肌膚恢復到最乾淨的狀態。第二,就是「Less is more」!

在敏感或過敏的狀態下,最好就是只做最基本的,美白、抗老什麼的都先不要,只專注在幫肌膚補水,像她洗完臉後就只會用化妝水加上乳液,「在肌膚穩定前,我就只用這兩樣,減少任何外在會讓肌膚不穩定的因素,讓肌膚緩一下。」她也提到,如果真的很不舒服時,也可以用冰塊稍微冰敷局部,幫助鎮定肌膚。

食療補充營養



重視養生、食補的張鈞甯,好肌膚可不只從外在著手,她先前在訪問中就曾分享過平時都會喝紅豆茯苓蓮子湯,紅豆可以補氣色,茯苓可以美白、去濕,性質又比薏仁溫補,再加上紅棗、蓮子,對女生來說就是養顏美容的聖品。