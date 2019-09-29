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一招變美／張鈞甯根本是「敏感肌保養達人」！5大守則養回水嫩發光肌

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▲一招變美／張鈞甯。（圖／翻攝張鈞甯FB &微博）

▲。(圖／翻攝張鈞甯FB & 微博，以下同)

記者張毓容／綜合報導

提到女神張鈞甯你會想到什麼？精緻漂亮的五官，令人羨慕的勻稱好身材，優雅知性的氣質，除此之外，只要近看過她的人，都會驚嘆於她那自體發光的水嫩好肌膚！但其實她原來是非常容易過敏的「敏感肌」，那到底她是怎麼養成現在這麼細緻又透亮的美肌，快來聽聽她怎麼說。

▲一招變美／張鈞甯。（圖／翻攝張鈞甯FB &微博）

先找出自己的過敏原因

看著張鈞甯如今讓人羨慕的水嫩好肌膚，或許你很難想像，她的皮膚可是出了名的「易過敏」，最大的困擾就是過敏，淋雨、流汗，甚至連自己的眼淚都會引起過敏，這麼「愛鬧脾氣」的敏感肌膚可是讓她從小困擾到大，但也因此讓她笑說「過敏，你問我就對了！」

她說長大後才發現，會過敏是因為暴露在不乾淨的環境裡面，可能是空氣不好、雨水很酸，或是用到不好的、不適合自己的保養品都有可能，而她因為了解什麼東西會讓自己過敏，她會盡量避開所有過敏原，像是盡量不讓自己淋到雨，一流汗就會盡快沖洗乾淨，包含保養品她都有自己的一套挑選標準，「盡量避開過敏原，加上用對保養品後，我的狀況就越來越穩定。」

挑選保養品更在意成分

因為肌膚太容易過敏，張鈞甯找保養品的過程就有如神農嚐百草一般，她也曾用過許多很有名或很貴、很頂級的產品，但也碰過一塗到臉上不到30秒就開始不舒服、有過敏反應，嚇得她快速沖水，再也不敢用。後來她發現，不是貴的就是好的，比起價錢，她更在意內含成分是否天然和是否有額外添加物，「用對保養品，我的過敏現象就減少很多了。」

▲一招變美／張鈞甯。（圖／翻攝張鈞甯FB &微博）

敏感時保養Less is more
再怎麼小心保護，有時肌膚還是會有敏感不舒服的時候，這時候保養該怎麼調整才好？「過敏大師」張鈞甯也大方分享自己的秘訣：第一，一定要先把臉清潔乾淨，讓肌膚恢復到最乾淨的狀態。第二，就是「Less is more」！

在敏感或過敏的狀態下，最好就是只做最基本的，美白、抗老什麼的都先不要，只專注在幫肌膚補水，像她洗完臉後就只會用化妝水加上乳液，「在肌膚穩定前，我就只用這兩樣，減少任何外在會讓肌膚不穩定的因素，讓肌膚緩一下。」她也提到，如果真的很不舒服時，也可以用冰塊稍微冰敷局部，幫助鎮定肌膚。

▲一招變美／張鈞甯。（圖／翻攝張鈞甯FB &微博）

食療補充營養

重視養生、食補的張鈞甯，好肌膚可不只從外在著手，她先前在訪問中就曾分享過平時都會喝紅豆茯苓蓮子湯，紅豆可以補氣色，茯苓可以美白、去濕，性質又比薏仁溫補，再加上紅棗、蓮子，對女生來說就是養顏美容的聖品。

關鍵字：

一招變美, 張鈞甯, 保養, 秘訣, 女星, 敏感, 過敏, 抗敏, 敏感性肌膚
fashion.net

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