口風很緊、絕不亂洩密的3大星座！摩羯責任感重　威脅引誘都不怕

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash、pexels

每個人都有幾個屬於自己的小秘密，一個人憋久了也是難受，所以大部分人都會想跟好朋友、好閨蜜分享，但這種時候最怕碰到大嘴巴，一不小心就說溜嘴，秘密變得人盡皆知。所以想傾訴秘密的時候，別忘了選擇口風緊、絕不會隨便亂說話的對象，以下這3個星座，嘴巴是出了名的牢靠、最值得信賴，有秘密跟他們說就對了！

巨蟹座

天性柔和、心思細膩的巨蟹座，雖然為人很親切，但他們從不會在人前隨意亂說話，害怕受傷害的他們習慣把自己的秘密放在心中，很少跟別人分享，除非他們很信任你，心甘情願跟你說，不然誰都無法讓他們說出心裡話。

不只對於自己的事如此，巨蟹對於朋友的秘密也是同等級的嚴防守密，是許多人心中很值得信賴的對象。他們很注重各種情感，也很在意友情，因此只要朋友對他們坦承以待，不論說了什麼小秘密，他們都會想盡辦法維護好，絕不洩漏。縱使巨蟹有時候會有點小任性、耍脾氣，但他們向來知道什麼該說，什麼不該說，沒有朋友的允許，他們只會讓那些事爛在肚子裡，不管多久都不說。

摩羯座



對個性嚴謹踏實的摩羯座來說，比起出一張嘴空談，他們更喜歡認真慎重地做事，所以他們常給人不善言辭、沈默寡言的印象，但也因此他們的嘴巴很牢靠，向來不隨意亂說話，更不會隨意洩漏別人秘密。如果摩羯不願意說出一件事，不論你怎麼誘惑或威脅，他們都不會妥協吐出半個字。

摩羯座做事很謹慎，忍耐力也很強，而且對朋友也很忠誠，如果朋友對他們說了什麼秘密，他們會覺得倍受信任，進而把幫朋友保守秘密當作一種責任，時刻提醒自己口風要守緊，因此摩羯座絕對是值得信賴的對象。

水瓶座



別看水瓶座平時一副肆意妄為、思想讓人捉摸不定的樣子，其實他們是很有原則的，且對任何事物都會深入思考，很有自己的一套看法，所以面對朋友時是很好的傾聽者，加上他們對待友誼是非常忠貞的，一旦認定了你是朋友，對你就是掏心掏肺。

所以如果朋友將自己秘密告訴水瓶座，他們為了友誼，絕不會隨便告訴別人，還會克制自己的嘴巴，小心不說溜嘴。另外，因為水平做很討厭那種會在人背後說三道四的人，他們自己就會盡量遠離這種「大嘴巴」，更別提是跟這些人分享什麼。

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