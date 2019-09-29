fb ig video ETtoday search mobile

任容萱征戰時裝週的亮眼秘訣竟是「好髮質」！再忙都會做頭皮SPA

> >

▲任容萱征戰時裝週亮眼秘訣竟是「好髮質」。（圖／翻攝IG）

▲任容萱征戰時裝週亮眼秘訣竟是「好髮質」。（圖／翻攝IG）

▲任容萱月初和姊姊Selina任家萱一起到紐約看秀，時尚俐落造型被大讚。(圖／翻攝任容萱IG，以下同)

記者張毓容／台北報導　

先前和姊姊Selina任家萱一起到紐約參加時裝周的任容萱，姐妹倆首度合體看秀，光是出發前在機場拍攝的姐妹檔時尚大片就被粉絲狂讚「仙女下凡」「姐妹倆都好美」，看秀當天兩人以白色毛海外套為主的黑白色姐妹裝更是大獲好評，被稱「最美姐妹花」「神仙姐妹」。

▲任容萱征戰時裝週亮眼秘訣竟是「好髮質」。（圖／翻攝IG）

▲不少網友更注意到她那一頭亮麗秀髮，讓她笑說這是她的時裝周「亮眼秘訣」。

尤其是一連兩套都穿著帥氣褲裝的任容萱，帥氣俐落又時尚的造型讓人眼前一亮，更有不少網友注意到她那一頭烏黑亮澤的柔順美髮，不論是機場拍照時自然垂放的散髮或看秀時的All Back時尚濕髮，都被稱讚髮質好、頭髮光澤美得像廣告。而她近日出席活動時也笑說，這一頭亮澤髮絲就是她的時裝周「亮眼秘訣」。

▲任容萱征戰時裝週亮眼秘訣竟是「好髮質」。（圖／翻攝IG）

▲她出席髮品品牌活動時也坦承，自己最近為掉髮困擾。(圖／品牌提供)

剛回國便馬不停蹄跑行程的任容萱，本月25日以一日站長身份出席頭皮養護品牌－呂Ryo舉辦的「頭皮研究站」開跑記者會，活動上她也大方分享，自己變漂亮的秘訣除了自信，好的髮質更是關鍵。把頭髮是為第二生命的她提到：「我覺得養好髮質最重要的就是做好頭皮養護，髮量和頭皮健康是我很重視的。就算拍戲再忙我也會透過居家頭皮SPA放鬆，畢竟一開始掉髮就很難挽回了！」

但近日工作滿檔的她也坦承，最近發現洗頭時掉落的髮絲明顯變多，讓她一度擔心自己是不是要禿頭了。針對此現象，活動中頭皮專家也為她檢測頭皮，並說明壓力大時容易會有出油掉髮的危機，也跟生活作息、睡眠品質和頭皮健康都有關連，而在掉髮前大多數人都會先出現身體緊張、肩頸痠痛的狀況，這時就該開始留意。

▲任容萱征戰時裝週亮眼秘訣竟是「好髮質」。（圖／翻攝IG）

▲頭皮養護品牌－呂Ryo近日打造「頭皮研究站」，提供專業頭皮檢測和養護建議。(圖／品牌提供)

為讓消費者更深度了解頭皮養護概念，並搭配「滋養韌髮系列」全新配方升級，呂打造全亞洲第一個「頭皮研究站」將於台灣南北巡迴，帶領消費者認識頭皮弱化前的關鍵信號，讓大家都能在頭髮還在時，好好保養。研究站內除提供專業頭皮檢測，更透過獨家設計的體感遊戲幫助消費者找出自己的頭皮關鍵信號，測驗後還能獲得頭皮狀況分析小卡與《呂Ryo》的專業建議，幫助髮根在變得脆弱前，找到正確的方法養護。

《呂Ryo》「頭皮養護研究站」活動資訊：
 10/05（六）、10/06（日）於高雄夢時代
10/12（六）、12/13（日）於台北新光三越站前店

關鍵字：

任容萱, 任家萱, Selina, 時裝周, 紐約, 看秀, 髮型, 造型, 髮質, 養髮, 秘訣, 保養, 護髮, , 頭皮
fashion.net

熱門文章

巴黎直擊／三宅一生芭蕾舞者旋轉到飛天、場上溜滑板超歡樂

Boucheron用珠寶帶妳遊巴黎　創辦人的貓咪變超萌戒指

巴黎直擊／LEONARD「糖果紙」上身　金屬光印花有大膽新意

孫芸芸、陳庭妮火速入手COACH新包！IG大熱「隨便擺拍都時尚」

台灣小吃、羅浮宮名畫躍上Swatch　訂製錶最快15分鐘到手

少女瘋搶Reebok x BT21增高鞋！7種角色躲在鞋跟萌翻天

一秒變頂級召喚師！LV替《英雄聯盟》世界大賽打造「冠軍獎盃手提箱」

星．上妝／《說好不哭》三吉彩花獨鍾玫瑰色　YSL賣到缺貨

人魚綠太美！凱莉珍娜攜手BALMAIN推超美彩妝

HOT・Stuff／舒淇也有收藏H＆M　Conscious Exclusive禮服要開賣啦！

ET Fashion

推薦閱讀

奧斯塔羅12星座一周運勢0923-0929　巨蟹、處女、水瓶荷包看緊點

水原希子最新雜誌照裸上身跪坐榻榻米　一個動作讓日本網友不滿了

他到底喜不喜歡你？從這4點判斷　真的在乎才會記得你的小事

好想收集全套！日本麥當勞推出超療癒「角落小夥伴」文具　限定「倉鼠窩」Q爆 長知識！香水噴手腕內側太弱，最佳位置居然是「肚臍」 《山茶花開時》孔曉振剛出道被嫌不漂亮　把負評當動力逆轉成收視率女王 口風很緊、絕不亂洩密的3大星座！摩羯責任感重　威脅引誘都不怕 秋冬穿衣非黑即白，有夠單調！推薦8款「撞色球鞋」上腳就是目光焦點 南韓BUTTER「酪梨寶寶」生活小物萌翻　環保杯、電腦包必收 影／7大徵兆證明你有「孤獨病」！剛睡醒也喊累、體重變胖全上榜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面