任容萱征戰時裝週的亮眼秘訣竟是「好髮質」！再忙都會做頭皮SPA

▲任容萱月初和姊姊Selina任家萱一起到紐約看秀，時尚俐落造型被大讚。(圖／翻攝任容萱IG，以下同)

記者張毓容／台北報導

先前和姊姊Selina任家萱一起到紐約參加時裝周的任容萱，姐妹倆首度合體看秀，光是出發前在機場拍攝的姐妹檔時尚大片就被粉絲狂讚「仙女下凡」「姐妹倆都好美」，看秀當天兩人以白色毛海外套為主的黑白色姐妹裝更是大獲好評，被稱「最美姐妹花」「神仙姐妹」。

▲不少網友更注意到她那一頭亮麗秀髮，讓她笑說這是她的時裝周「亮眼秘訣」。

尤其是一連兩套都穿著帥氣褲裝的任容萱，帥氣俐落又時尚的造型讓人眼前一亮，更有不少網友注意到她那一頭烏黑亮澤的柔順美髮，不論是機場拍照時自然垂放的散髮或看秀時的All Back時尚濕髮，都被稱讚髮質好、頭髮光澤美得像廣告。而她近日出席活動時也笑說，這一頭亮澤髮絲就是她的時裝周「亮眼秘訣」。

▲她出席髮品品牌活動時也坦承，自己最近為掉髮困擾。(圖／品牌提供)



剛回國便馬不停蹄跑行程的任容萱，本月25日以一日站長身份出席頭皮養護品牌－呂Ryo舉辦的「頭皮研究站」開跑記者會，活動上她也大方分享，自己變漂亮的秘訣除了自信，好的髮質更是關鍵。把頭髮是為第二生命的她提到：「我覺得養好髮質最重要的就是做好頭皮養護，髮量和頭皮健康是我很重視的。就算拍戲再忙我也會透過居家頭皮SPA放鬆，畢竟一開始掉髮就很難挽回了！」

但近日工作滿檔的她也坦承，最近發現洗頭時掉落的髮絲明顯變多，讓她一度擔心自己是不是要禿頭了。針對此現象，活動中頭皮專家也為她檢測頭皮，並說明壓力大時容易會有出油掉髮的危機，也跟生活作息、睡眠品質和頭皮健康都有關連，而在掉髮前大多數人都會先出現身體緊張、肩頸痠痛的狀況，這時就該開始留意。

▲頭皮養護品牌－呂Ryo近日打造「頭皮研究站」，提供專業頭皮檢測和養護建議。(圖／品牌提供)

為讓消費者更深度了解頭皮養護概念，並搭配「滋養韌髮系列」全新配方升級，呂打造全亞洲第一個「頭皮研究站」將於台灣南北巡迴，帶領消費者認識頭皮弱化前的關鍵信號，讓大家都能在頭髮還在時，好好保養。研究站內除提供專業頭皮檢測，更透過獨家設計的體感遊戲幫助消費者找出自己的頭皮關鍵信號，測驗後還能獲得頭皮狀況分析小卡與《呂Ryo》的專業建議，幫助髮根在變得脆弱前，找到正確的方法養護。

《呂Ryo》「頭皮養護研究站」活動資訊：

10/05（六）、10/06（日）於高雄夢時代

10/12（六）、12/13（日）於台北新光三越站前店