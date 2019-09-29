fb ig video ETtoday search mobile

巴黎直擊／謝金燕朝聖「龐克教母」瘋狂指數　貝拉哈蒂德穿婚紗撐巨無霸大傘

> >

記者張妤瑄／巴黎報導

英國設計師品牌Vivienne Westwood，固定在巴黎時裝周發表由「龐克教母」Vivienne Westwood老公操刀的Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood作品，巴黎時間28日下午發表2020春夏系列，瘋狂依舊，但仍蘊含了兩夫妻極力提倡「環保時尚」的內涵。

▲▼ 巴黎時裝周／Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood 2020春夏系列大秀。（圖／路透）

▲▼ 巴黎時裝周／Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood 2020春夏系列大秀。（圖／路透）

▲▼ 巴黎時裝周／Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood 2020春夏系列大秀。（圖／路透）

▲▼ 巴黎時裝周／Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood 2020春夏系列大秀。（圖／路透）

▲Andreas Kronthaler與Vivienne Westwood這對夫妻，設計雖然要秉持著「龐克」態度，但同時最重要的是兼顧提倡「環保時尚」的核心理念。（圖／路透）

台灣女星「姐姐」謝金燕也到場朝聖，從紐約一路巡迴倫敦、米蘭，如今到巴黎時裝周，近一個月的時間，讓姐姐真心覺得操勞，她分享：「印象最深刻的就是每天趕趕趕，每天都嘗試很多沒嘗試的造型，是最好玩的地方。」

▲▼ 巴黎時裝周／謝金燕朝聖Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood 2020春夏系列大秀。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼ 巴黎時裝周／謝金燕朝聖Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood 2020春夏系列大秀。（圖／記者張妤瑄攝）

▲謝金燕也到場朝聖「龐克教母」Andreas Kronthaler與Vivienne Westwood夫婦操刀的時尚大秀。（圖／記者張妤瑄攝）

比如說到Vivienne Westwood秀場，謝金燕感覺「大家的打扮都還滿瘋狂」的，她戴著黑色圓框墨鏡，穿著不收邊的鬚鬚洋裝，配上深得她心的土星環小圓包，整體造型對嘗試過各種瘋狂造型的她來說，依舊很新鮮。

Andreas Kronthaler從18世紀的法式龐克風格得到靈感，並從材質上提倡兩夫妻近年不遺餘力呼籲的「環保時尚」，與義大利專門機構合作，找到沒有過度處理的回收布料，也不進行染色，用純粹的布料去裁剪塑形，打造出依舊瘋狂的設計，搶眼的帽飾更是吸睛重點。

▲▼ 巴黎時裝周／Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood 2020春夏系列大秀。（圖／路透）

▲▼ 巴黎時裝周／Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood 2020春夏系列大秀。（圖／路透）

▲採用環保回收物料，在服裝上有許多不收邊、垂墜的細節，並有許多設計是用誇張帽飾吸睛。（圖／路透）

超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）穿著白色婚紗登場，手撐著一把用白色布料製成大傘，詮釋充滿立體結構感的禮服。她對外媒透露：「Vivienne是我長期的時尚偶像，我一直夢想能穿上她設計的婚紗，然後我穿上了。」

對於這位22歲的超模，穿過無數世界一線設計師作品的貝拉來說，能參與這場秀，穿上這套婚紗，對她來說就是夢想成真的感覺。

▲▼ 巴黎時裝周／Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood 2020春夏系列大秀。（圖／路透）

▲貝拉哈蒂德在這場秀上完成夢想，穿到Viviennne Westwood的個性婚紗。（圖／路透）

即將登台的瑞士新銳時尚品牌SOTTES，同樣是提倡「環保時尚」的品牌，雙人組設計師Jeanne Guenat與Elliot Upton都曾在Vivienne Westwood工作多年，深受其影響。2017年中創立品牌後，採用回收物料再造每季服裝，手工、客製化的設計，無法大量生產，可說每款都是「限量」。

▲▼巴黎時裝周／SOTTES發表。（圖／SOTTES提供）

▲▼巴黎時裝周／SOTTES發表。（圖／SOTTES提供）

▲瑞士新銳品牌SOTTES，雙人組設計師Jeanne Guenat與Elliot Upton同樣都師出Vivienne Westwood，可以發現創立品牌的核心思想，深受「龐克教母」影響。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

SOTTES本季也在時裝周期間舉辦小型發表會，設計師Elliot Upton表示：「我們希望顧客買回SOTTES的衣服後，不只能穿一兩季，而是能穿很久很久。」用環保物料與製程的設計，歷久不衰，並用宛如小孩塗鴉的「火柴人」與馬克筆塗鴉，呼應手作風格的設計。 

▲▼巴黎時裝周／SOTTES發表。（圖／SOTTES提供）

▲▼巴黎時裝周／SOTTES發表。（圖／SOTTES提供）

▲SOTTES用手繪塗鴉、火柴人，明示件件都是手工製作。（圖／品牌提供）

關鍵字：

巴黎時裝周, 時裝周, SS20, 謝金燕, 時尚穿搭, 姐姐, VIVIENNE WESTWOOD, 龐克教母, Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood, AK for Vivienne Westwood, SOTTES, Jeanne Guenat, Elliot Upton
fashion.net

熱門文章

巴黎直擊／三宅一生芭蕾舞者旋轉到飛天、場上溜滑板超歡樂

Boucheron用珠寶帶妳遊巴黎　創辦人的貓咪變超萌戒指

巴黎直擊／LEONARD「糖果紙」上身　金屬光印花有大膽新意

孫芸芸、陳庭妮火速入手COACH新包！IG大熱「隨便擺拍都時尚」

台灣小吃、羅浮宮名畫躍上Swatch　訂製錶最快15分鐘到手

少女瘋搶Reebok x BT21增高鞋！7種角色躲在鞋跟萌翻天

一秒變頂級召喚師！LV替《英雄聯盟》世界大賽打造「冠軍獎盃手提箱」

星．上妝／《說好不哭》三吉彩花獨鍾玫瑰色　YSL賣到缺貨

人魚綠太美！凱莉珍娜攜手BALMAIN推超美彩妝

HOT・Stuff／舒淇也有收藏H＆M　Conscious Exclusive禮服要開賣啦！

ET Fashion

推薦閱讀

HOT・Stuff／英國龐克教母很懂少女心　鏡面「紅心包」網鬧著要入手

巴黎時裝周／Lisa優雅挺CELINE　粉絲暴動尖叫，引外國人頻問：她是誰？

巴黎直擊／張鈞甯胸側挖空鐵塔下看SAINT LAURENT　火辣拼嫩星歐陽娜娜　

偷窺張鈞甯飯店性感照　全身包在布料下「黑色絲襪」讓男人秒淪陷 巴黎時裝周／張鈞甯、歐陽娜娜比帥　Rosé放送「螞蟻腰」最有誠意 網美們快打卡！DAKS在SOGO升起熱氣球　還開限時「英倫風書店」 巴黎直擊／嗨爆！三宅一生新人處女秀　芭蕾舞者旋轉到飛天、場上溜滑板超歡樂 巴黎直擊／LEONARD「糖果紙」上身　金屬光印花有大膽新意 水原希子最新雜誌照裸上身跪坐榻榻米　一個動作讓日本網友不滿了 《山茶花開時》孔曉振剛出道被嫌不漂亮　把負評當動力逆轉成收視率女王

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面