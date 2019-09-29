巴黎直擊／謝金燕朝聖「龐克教母」瘋狂指數　貝拉哈蒂德穿婚紗撐巨無霸大傘

記者張妤瑄／巴黎報導

英國設計師品牌Vivienne Westwood，固定在巴黎時裝周發表由「龐克教母」Vivienne Westwood老公操刀的Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood作品，巴黎時間28日下午發表2020春夏系列，瘋狂依舊，但仍蘊含了兩夫妻極力提倡「環保時尚」的內涵。

▲Andreas Kronthaler與Vivienne Westwood這對夫妻，設計雖然要秉持著「龐克」態度，但同時最重要的是兼顧提倡「環保時尚」的核心理念。（圖／路透）



台灣女星「姐姐」謝金燕也到場朝聖，從紐約一路巡迴倫敦、米蘭，如今到巴黎時裝周，近一個月的時間，讓姐姐真心覺得操勞，她分享：「印象最深刻的就是每天趕趕趕，每天都嘗試很多沒嘗試的造型，是最好玩的地方。」

▲謝金燕也到場朝聖「龐克教母」Andreas Kronthaler與Vivienne Westwood夫婦操刀的時尚大秀。（圖／記者張妤瑄攝）



比如說到Vivienne Westwood秀場，謝金燕感覺「大家的打扮都還滿瘋狂」的，她戴著黑色圓框墨鏡，穿著不收邊的鬚鬚洋裝，配上深得她心的土星環小圓包，整體造型對嘗試過各種瘋狂造型的她來說，依舊很新鮮。

在 Instagram 查看這則貼文 ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 28 日 上午 11:55 張貼

Andreas Kronthaler從18世紀的法式龐克風格得到靈感，並從材質上提倡兩夫妻近年不遺餘力呼籲的「環保時尚」，與義大利專門機構合作，找到沒有過度處理的回收布料，也不進行染色，用純粹的布料去裁剪塑形，打造出依舊瘋狂的設計，搶眼的帽飾更是吸睛重點。

▲採用環保回收物料，在服裝上有許多不收邊、垂墜的細節，並有許多設計是用誇張帽飾吸睛。（圖／路透）



超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）穿著白色婚紗登場，手撐著一把用白色布料製成大傘，詮釋充滿立體結構感的禮服。她對外媒透露：「Vivienne是我長期的時尚偶像，我一直夢想能穿上她設計的婚紗，然後我穿上了。」

對於這位22歲的超模，穿過無數世界一線設計師作品的貝拉來說，能參與這場秀，穿上這套婚紗，對她來說就是夢想成真的感覺。

▲貝拉哈蒂德在這場秀上完成夢想，穿到Viviennne Westwood的個性婚紗。（圖／路透）



即將登台的瑞士新銳時尚品牌SOTTES，同樣是提倡「環保時尚」的品牌，雙人組設計師Jeanne Guenat與Elliot Upton都曾在Vivienne Westwood工作多年，深受其影響。2017年中創立品牌後，採用回收物料再造每季服裝，手工、客製化的設計，無法大量生產，可說每款都是「限量」。

▲瑞士新銳品牌SOTTES，雙人組設計師Jeanne Guenat與Elliot Upton同樣都師出Vivienne Westwood，可以發現創立品牌的核心思想，深受「龐克教母」影響。（圖／品牌提供）



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SOTTES本季也在時裝周期間舉辦小型發表會，設計師Elliot Upton表示：「我們希望顧客買回SOTTES的衣服後，不只能穿一兩季，而是能穿很久很久。」用環保物料與製程的設計，歷久不衰，並用宛如小孩塗鴉的「火柴人」與馬克筆塗鴉，呼應手作風格的設計。

▲SOTTES用手繪塗鴉、火柴人，明示件件都是手工製作。（圖／品牌提供）

