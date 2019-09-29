fb ig video ETtoday search mobile

巴黎搶先開箱／「It Bag製造機」Chloé全新水桶包　張嘉倪教妳「用抓的」更時尚

> >


▲Chloé 2020春夏爆款包，DARRYL環針皮革滾邊細節超有辨識度。（影／翻攝張嘉倪微博、記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／巴黎報導

Chloé新任創意總監Natacha Ramsay-Levi上任後，服裝風格變奏，不再只是單純的法式柔美浪漫感，而多了更多女人堅毅氣息，經過幾季後，Natacha在原先浪漫雅緻基礎上，與拿手的陽剛味中，平衡的越來越好。

▲巴黎時裝周／Chloe。（圖／翻攝張嘉倪微博、Chloe提供）

▲如今的Chloe除了原有的浪漫風格外，還多了幾分剛強的味道。（圖／翻攝張嘉倪微博、品牌提供）

擅長設計配件的Natacha也不負Chloé「It Bag製造機」美名，新一季的DARRYL水桶HOBO包款，可望晉升2020春夏系列爆款包之列。在此之前，《ET FASHION》在巴黎搶先開箱給妳看，環針皮革滾邊讓這款半月型的HOBO包款，有了極具辨識度的包身細節。

▲巴黎時裝周／Chloe。（圖／Chloe提供）

▲DARRYL水桶HOBO包款是2020春夏主打包款之一。（圖／品牌提供）

從實用面的角度來說，DARRYL水桶包附有拉鍊，對於安全性來說絕對無虞；內裡則有一個小口袋，可以收納信用卡、悠遊卡等小東西，更方便使用，不至於要掏到手忙腳亂。另外，隨包附有長、短背帶，可以背上肩，也能側背使用。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

除此之外，本季秀上大推手抓短背帶，營造酷酷氣息，《延禧攻略》最美嬪妃「順嬪」張嘉倪本次受邀到巴黎看秀，街拍造型雖未將最新包款拿上身，但也採用這種「手抓背法」，既酷又有時尚態度。

▲巴黎時裝周／Chloe。（圖／翻攝張嘉倪微博）

▲巴黎時裝周／Chloe。（圖／翻攝張嘉倪微博）

▲巴黎時裝周／Chloe。（圖／Chloe提供）

▲巴黎時裝周／Chloe。（圖／Chloe提供）

▲張嘉倪雖未將最新包款背上身，但卻示範即將火爆的拿包方法，「就是不乖乖背」，手抓更時髦。（圖／翻攝張嘉倪微博、品牌提供）

關鍵字：

Chloé, CHLOE, PFW, 巴黎時裝周, 時裝周, It Bag製造機, 最美嬪妃, 順嬪, 延禧攻略, 張嘉倪, 時尚穿搭, Natacha Ramsay-Levi
fashion.net

熱門文章

巴黎直擊／三宅一生芭蕾舞者旋轉到飛天、場上溜滑板超歡樂

Boucheron用珠寶帶妳遊巴黎　創辦人的貓咪變超萌戒指

巴黎直擊／LEONARD「糖果紙」上身　金屬光印花有大膽新意

孫芸芸、陳庭妮火速入手COACH新包！IG大熱「隨便擺拍都時尚」

台灣小吃、羅浮宮名畫躍上Swatch　訂製錶最快15分鐘到手

少女瘋搶Reebok x BT21增高鞋！7種角色躲在鞋跟萌翻天

一秒變頂級召喚師！LV替《英雄聯盟》世界大賽打造「冠軍獎盃手提箱」

星．上妝／《說好不哭》三吉彩花獨鍾玫瑰色　YSL賣到缺貨

人魚綠太美！凱莉珍娜攜手BALMAIN推超美彩妝

HOT・Stuff／舒淇也有收藏H＆M　Conscious Exclusive禮服要開賣啦！

ET Fashion

推薦閱讀

巴黎時裝周／CHLOÉ把浪漫碎花變性感　金屬手環、厚底鞋成發燒單品

巴黎時裝周／Lisa優雅挺CELINE　粉絲暴動尖叫，引外國人頻問：她是誰？

巴黎直擊／張鈞甯胸側挖空鐵塔下看SAINT LAURENT　火辣拼嫩星歐陽娜娜　

偷窺張鈞甯飯店性感照　全身包在布料下「黑色絲襪」讓男人秒淪陷 巴黎時裝周／張鈞甯、歐陽娜娜比帥　Rosé放送「螞蟻腰」最有誠意 網美們快打卡！DAKS在SOGO升起熱氣球　還開限時「英倫風書店」 巴黎直擊／嗨爆！三宅一生新人處女秀　芭蕾舞者旋轉到飛天、場上溜滑板超歡樂 巴黎直擊／LEONARD「糖果紙」上身　金屬光印花有大膽新意 奧斯塔羅12星座一周運勢0923-0929　巨蟹、處女、水瓶荷包看緊點 水原希子最新雜誌照裸上身跪坐榻榻米　一個動作讓日本網友不滿了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面