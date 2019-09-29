巴黎搶先開箱／「It Bag製造機」Chloé全新水桶包　張嘉倪教妳「用抓的」更時尚



▲Chloé 2020春夏爆款包，DARRYL環針皮革滾邊細節超有辨識度。（影／翻攝張嘉倪微博、記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／巴黎報導

Chloé新任創意總監Natacha Ramsay-Levi上任後，服裝風格變奏，不再只是單純的法式柔美浪漫感，而多了更多女人堅毅氣息，經過幾季後，Natacha在原先浪漫雅緻基礎上，與拿手的陽剛味中，平衡的越來越好。

▲如今的Chloe除了原有的浪漫風格外，還多了幾分剛強的味道。（圖／翻攝張嘉倪微博、品牌提供）



擅長設計配件的Natacha也不負Chloé「It Bag製造機」美名，新一季的DARRYL水桶HOBO包款，可望晉升2020春夏系列爆款包之列。在此之前，《ET FASHION》在巴黎搶先開箱給妳看，環針皮革滾邊讓這款半月型的HOBO包款，有了極具辨識度的包身細節。

▲DARRYL水桶HOBO包款是2020春夏主打包款之一。（圖／品牌提供）



從實用面的角度來說，DARRYL水桶包附有拉鍊，對於安全性來說絕對無虞；內裡則有一個小口袋，可以收納信用卡、悠遊卡等小東西，更方便使用，不至於要掏到手忙腳亂。另外，隨包附有長、短背帶，可以背上肩，也能側背使用。

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除此之外，本季秀上大推手抓短背帶，營造酷酷氣息，《延禧攻略》最美嬪妃「順嬪」張嘉倪本次受邀到巴黎看秀，街拍造型雖未將最新包款拿上身，但也採用這種「手抓背法」，既酷又有時尚態度。

▲張嘉倪雖未將最新包款背上身，但卻示範即將火爆的拿包方法，「就是不乖乖背」，手抓更時髦。（圖／翻攝張嘉倪微博、品牌提供）