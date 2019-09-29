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根本007的裝備！Bose超帥太陽眼鏡竟然能聽音樂、講電話

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編輯／Duke

對於音質有很高的要求的人，幾乎都會選用Bose、Sony、聲海（Sennheiser）、鐵三角（Audio-Technica）等耳機品牌，而來自美國的Bose更是經常出現於各大會場以及音樂廳，其中，Bose近期推出的新產品，不但擁有優秀的音質，同時也是一款太陽眼鏡造型的耳機。▲Bose太陽眼鏡耳機。（圖／翻攝自Bose官網、Unsplash）

▲Bose推出太陽眼鏡造型的耳機。（圖／翻攝自Bose官網）

這款結合音響與太陽眼鏡的Bose眼鏡，除了擁有99％抗UVA／UVB紫外線輻射的效果外，內部還搭載了Bose最輕巧的發聲系統，並且旁人幾乎聽不到任何聲音，而各位可以利用右側的按鈕來控制電源開關、接聽電話、播放音樂等功能，絕對是一款非常實用的穿戴裝置。

▲Bose太陽眼鏡耳機。（圖／翻攝自Bose官網、Unsplash）

▲Bose太陽眼鏡耳機。（圖／翻攝自Bose官網、Unsplash）

▲擁有99％抗UVA／UVB紫外線輻射的效果。（圖／翻攝自Bose官網）

▲Bose太陽眼鏡耳機。（圖／翻攝自Bose官網、Unsplash）

▲Bose太陽眼鏡耳機。（圖／翻攝自Bose官網、Unsplash）

▲Bose太陽眼鏡耳機。（圖／翻攝自Bose官網、Unsplash）

▲搭載Bose最輕巧的發聲系統，並且兩側均有配置音響。（圖／翻攝自Bose官網）

▲Bose太陽眼鏡耳機。（圖／翻攝自Bose官網、Unsplash）

▲可以透過右側的按鈕來控制電源開關、接聽電話、播放音樂等功能。（圖／翻攝自Bose官網）

由Bose新推出的太陽眼鏡耳機，目前已經陸續登陸全球Bose專賣店，而香港的定價為港幣1699元（約台幣6,800元），不過，台灣方面暫時沒有發售消息，喜歡Bose產品的朋友，近期可以多多關注官方網站的資訊喔！

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關鍵字：

Bose, Sony, 聲海, 鐵三角, 耳機, 太陽眼鏡, 美國, UVA, UVB, 發聲系統, 穿戴裝置
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