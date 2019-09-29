HEAD PORTER轉生新品牌RAMIDUS TOKYO！全新店面10／11正式開幕

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由潮流教父藤原浩與吉田吉藏共同主導的HEAD PORTER，日前正式於7／29停止營業後，便表示全新品牌將在9月推出，然而，歷經一個月的等待後，全新品牌的消息也逐漸浮出水面。

在 Instagram 查看這則貼文 RAMIDUS（@ramidustokyo）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 26 日 下午 8:00 張貼

根據相關的消息可以得知，目前新品牌的官方帳號以及官網皆已開通，而HEAD PORTER將會更名為「RAMIDUS TOKYO」，並且同樣以包款作為產品主軸，不過，新品牌的設計DNA是否會有HEAD PORTER的經典元素存在，還需等到10月才會有進一步的消息。

▲HEAD PORTER將更名為RAMIDUS TOKYO。（圖／翻攝自RAMIDUS TOKYO）

另外，原先位於日本原宿的HEAD PORTER專賣店，目前正在閉店整修中，而新品牌RAMIDUS TOKYO的店點位置，將同樣設立於舊址原宿專賣店，並預計在10／11正式開幕，熱愛HEAD PORTER的朋友，千萬不要錯過了。

此外，同樣出身於日本原宿的BAPE（A BATHING APE），近期聯手Mitchell ＆ Ness帶來的聯名系列，絕對是不容小覷的單品之一。

這次雙方以MLB（美國職棒大聯盟）為主題，替紐約洋基（New York Yankees）、紐約大都會（New York Mets）、洛杉磯天使（Los Angeles Angels）、洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）等4支球隊打造棒球外套以及棒球衫，並主打經典迷彩、猿人頭設計以及球隊配色。而該系列目前已於BAPE紐約與洛杉磯店搶先上架，其餘店點與官網則在10／5迎來發售。

▲以MLB為主題，並替4支球隊打造棒球外套以及棒球衫。（圖／翻攝自BAPE）

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