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旅行化妝包塞到爆？快放棄這6樣東西　泥狀面膜、單色眼影都別帶

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編輯／JJ  圖／翻攝自Unsplash、Pinterest

誰說女孩子出門旅行一定大包小包一堆東西？還沒出發行李就超重的原因，十之八九都是因為瓶瓶罐罐、液體帶太多，想要在旅行時也每天都能美美的，其實不一定平時用的每一樣美妝品都要帶才行，很多東西稍微替換一下、提早準備，就可以讓重量大大減輕、才有更多空間可以裝出遊戰利品。

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＃正裝粉底液

正裝粉底液幾乎都是30ml 的瓶身，且品牌們強調質感許多會採用玻璃瓶，又占空間又重，出遊前可以先將常用的粉底液分裝進小罐子中，或者是另外挑選軟管包裝底妝，直接攜帶氣墊粉餅或粉餅也行，上妝、補妝都用同一個就好。

▲旅行可免美妝品。（圖／翻攝自unsplash）

＃單色彩妝品

單色眼影價格實惠、包裝好攜帶沒錯，但是如果沒把握自己出遊時只想用到這一、兩個顏色的話，建議直接攜帶眼影＋頰彩盤，最好是連打亮都直接囊括其中，能為你省下許多空間，還能解決不知道帶哪色出門的選擇障礙。

▲旅行可免美妝品。（圖／翻攝自unsplash）

＃罐裝香水

旅行時也要時時刻刻保持身體清香，但是平常使用的罐裝香水帶出門太麻煩了，而且萬一弄破的話更心碎，所以換成滾輪小香是最好的選擇，怕不持久還能放在隨身小包中隨時補擦，或是選擇喜歡味道的護髮產品，直接用髮香代替。

＃泥狀面膜

出遠門保養不能忽略，泥狀面膜是居家護理的好幫手，不過帶出門很大罐、分裝也不太容易，出遊時「片狀」面膜終究是首選，用完即丟，還能事先攜帶不同種功能，依每天情況挑選，例如玩水就敷曬後舒緩、寒冷的地方就敷保濕。

＃指甲油

出門旅遊行程滿滿，回到飯店早已累死，坐下來花將近一小時好好擦指甲油是不太可能的，所以最好就是乾脆不要帶。建議在出遊前先擦好，並擦上最後一層持久的Top Coat，或是做光療美甲更持久。


＃刷具

熱愛化妝的女孩們怎麼可能捨得放棄刷具？挑選守則就是：能用手替代的就不要帶、化妝品盡量挑有內附粉撲的，越大支的越要想辦法替換，如果怕影響妝感，真的無法不用刷具，也可以直接替換成短柄、體積小的旅行組。

▲旅行可免美妝品。（圖／翻攝自unsplash）

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關鍵字：

旅行, 行李超重, 化妝品, 出遊化妝品
fashion.net

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