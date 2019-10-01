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手指點一下送到家門口！聞名全球的CDG愛心系列，10／4正式登陸DSMG網路商店

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編輯／Duke

Dover Street Market Ginza（DSMG）是一間擁有眾多精品、時裝設計師品牌的百貨公司，而進駐品牌COMME des GARÇONS旗下的超夯支線PLAY COMME des GARÇONS，卻遲遲沒有在DSMG的網路商店DSMG E-SHOP出現，不過，最近DSMG便宣布超夯的PLAY支線，將於近期登陸DSMG E-SHOP。

▲PLAY COMME des GARÇONS登陸DSMG E-SHOP。（圖／翻攝自Dover Street Market Ginza、Dover Street Market）

▲除了DSMG以外，全球多個城市皆有這間百貨的蹤跡。（圖／翻攝自Dover Street Market Ginza）

▲PLAY COMME des GARÇONS登陸DSMG E-SHOP。（圖／翻攝自Dover Street Market Ginza、Dover Street Market）

▲PLAY COMME des GARÇONS即將登陸DSMG E-SHOP。（圖／翻攝自Dover Street Market Ginza）

由日本時尚教母川久保玲創立的COMME des GARÇONS在時裝界有著舉足輕重的地位，而旗下的PLAY COMME des GARÇONS，自2002年推出以來，就以知名的愛心設計聞名全球，是遊客到日本旅遊必買的單品之一。

▲PLAY COMME des GARÇONS登陸DSMG E-SHOP。（圖／翻攝自Dover Street Market Ginza、Dover Street Market）

▲PLAY COMME des GARÇONS登陸DSMG E-SHOP。（圖／翻攝自Dover Street Market Ginza、Dover Street Market）

▲PLAY COMME des GARÇONS登陸DSMG E-SHOP。（圖／翻攝自Dover Street Market Ginza、Dover Street Market）

▲PLAY COMME des GARÇONS登陸DSMG E-SHOP。（圖／翻攝自Dover Street Market Ginza、Dover Street Market）

▲PLAY COMME des GARÇONS的愛心設計聞名全球。（圖／翻攝自Dover Street Market）

而DSMG E-SHOP提供非常多品牌可以讓大家選購，像是COMME des GARÇONS本線、Raf Simons、Off-White、NikeLab等品牌，絕對是大家無法親自到DSMG選購的最佳替代方案，如今火紅的PLAY COMME des GARÇONS也即將登陸DSMG E-SHOP，想必又會引起一波搶購風潮。

根據相關消息指出PLAY COMME des GARÇONS支線，將會在10／4正式登陸DSMG E-SHOP，不過，目前售價尚未得知，所以有興趣的朋友，發售當天不要忘了搶購喔！

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關鍵字：

DoverStreetMarket, Ginza, 精品, 時裝設計師, 百貨公司, COMMEdesGARÇONS, PLAY, 時尚教母, 川久保玲, 日本, RafSimons, Off-White, NikeLab
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