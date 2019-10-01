鞋王即將降臨？Off-WhiteＸAir Jordan 5預計2020年發售

編輯／Duke

今年2月，Virgil Abloh一手打造的Off-White X Nike「The Ten」聯名系列，在2款Air Max 90推出後便正式落幕，雖然後續雙方仍然帶來許多女生限定，但都沒能引起太大的關注，不過，接下來要介紹的這雙鞋，絕對能夠被稱為鞋王，因為Off-White與Jordan Brand或將在明年帶來全新設計的Air Jordan 5。

▲Air Max 90是Off-White X Nike「The Ten」聯名系列的終點。（圖／翻攝自JUICE Taiwan FB）





▲雙方雖然帶來女生限定，但都沒能引起太大的關注。（圖／翻攝自PHANTACi FB）

根據IG帳號@kickwhoshow與@wavegod_thelegend的消息，Off-White與Jordan Brand或將在2020年帶來聯名款的Air Jordan 5，原因來自明年是Air Jordan 5的30周年紀念，並且Virgil Abloh之前於芝加哥舉辦「FIGURES OF SPEECH」個人藝術展時，也曝光了多雙Air Jordan的Sample鞋，因此雙方有極大的可能將於明年聯手衝擊球鞋市場。

在 Instagram 查看這則貼文 Kickwhoshow（@kickwhoshow）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 27 日 上午 10:57 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 R I C O（@wavegod_thelegend）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 26 日 下午 9:46 張貼

雖然此消息尚未經過官方的證實，但明年為Air Jordan 5的30周年紀念，假設該聯名真的推出的話，不論是話題或是入手價格都有可能逼近2017年推出的Off-White X Air Jordan 1，所以有興趣的朋友，未來不妨期待一下這雙鞋的發售吧！

▲Off-White X Air Jordan 1。（圖／翻攝自StockX）

此外，原先將與Sacai X Nike LDWaffle一同於9月發售的Sacai X Nike Blazer，經過官方的認證後，終於確認將在10／10正式發售。這雙結合Blazer與SB Dunk High的鞋款，擁有著阿部千登勢（Chitose Abe）多層次解構的設計，同時，還使用了皮革材質增加整體的質感，定價為台幣4,500元。

▲Sacai X Nike Blazer共推出黑白、灰白2色。（圖／翻攝自Sneakernews）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App