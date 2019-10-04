會秒回訊息但絕不「主動」聊天的3星座　水瓶只是基於禮貌

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash

現在通訊軟體發達，連臉書、IG等社交平台都能跟朋友傳訊息、聯絡溝通，每個人每天接收到的訊息量更是爆炸，因此有些人漸漸養成「已讀不回」的習慣。相對已讀不回，以下3個星座雖然從不主動找人聊天，但只要手機在身邊，訊息一來就會秒回，像是想法很二次元的水瓶座，卻是基於禮貌，看到訊息一定會回覆你。

巨蟹座



心思細膩的巨蟹座，雖然對於周遭人都很溫柔，但他們屬於那種你冷我就冷的類型，如果傳了幾次訊息而對方都沒有快速回覆的話，巨蟹就會不想再貼冷屁股，對他們來說，既然你不能即時回覆，那也就不用再跟你聊了。除非對方主動找他們聊天，巨蟹就會忘了剛剛的不滿，立刻秒回，但要是你回覆速度又變慢，他們就會又不想說話了。

平時跟朋友的相處也屬於比較被動的一方，雖然有時候很想找朋友聊聊天，但常常打了幾句話，發出前又會想「這樣開頭好嗎？」「還是等一下再說？」就又刪掉，始終沒傳出去。所以他們常處於在那摩蹭著要怎麼找人聊天的狀態，如果剛好對方傳了訊息來，他們就可以立馬回覆接上。

摩羯座



摩羯座絕對不是會主動找人聊天的人，也不是會秒回訊息的人，他們是那種不想回就一直放著，甚至連讀都不讀，加上不輕易妥協的個性，如果摩羯身邊沒有會主動連絡他的朋友，那沒多久他們就會沒什麼朋友，因為他們會認為，真的好的關係不用一直時時維護，心裏在乎、有那份情就夠了。

雖然他們不是個會主動找別人的類型，但如果對於朋友或伴侶的要求，他們還是很願意聽的，如果跟他們約好要快速回訊息，那下次摩羯看到你的消息自然就會重視，盡快回覆你。

水瓶座



平時讓人捉摸不定的水瓶座其實滿有原則的，對他們來說，看到訊息卻不回覆是很不尊重人的事，所以他們的秒回是出於一種禮貌表現，但如果是要讓他們主動傳訊息或是找人聊天，那可是很難得的事。除非是水瓶座特別感興趣或非常在意的人，讓他們覺得能從對方身上得到許多樂趣或想知道的訊息，他們才會主動發訊息找人。

所以通常水平的狀態是，別人跟他們聊天，他們會先禮貌性地秒回後再消失去做自己的事，而且會很沈浸在當下的事情裡，完全不看手機，等到他們事情做完，也不會再主動找傳訊息給你。

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