金鐘女星愛穿搭／賈靜雯時尚辣媽當之無愧　透視裝、辮子頭全Hold得住

▲賈靜雯憑藉《與惡》裡完美詮釋喪子母親一角，入圍本屆金鐘獎戲劇類女主角。（圖／《我們與惡的距離》劇照）

記者張毓容／台北報導

家庭、事業兩得意的「不老女神」賈靜雯，睽違15年再次演出台劇，就憑著人氣、口碑都爆表的《我們與惡的距離》，入圍今年第54屆金鐘獎「戲劇節目女主角獎」。出道近30年，演出過多部膾炙人口戲劇作品的她，雖然是首次入圍，但實力派演技早已是大家公認，加上在《與惡》裡的精湛演出，被視為本屆奪獎熱門人選。

▲被稱為「不老女神」的她不僅越活越年輕，與前幾年相比，近來時尚氣場更是大開。（圖／達志影像、DE BEERS）

獲知入圍當下，笑說自己「入行多年，平常心」的她，對於踏上紅毯要穿的服裝反而更緊張，更提早開始進行身材管理，實施減糖計畫和勤勞做重訓，希望能美美現身，讓兩個寶貝女兒「看媽媽在紅毯穿公主裝」。雖然賈靜雯的頒獎典禮紅毯經驗不多，但近來常參加時尚活動的她，每次現身都讓人驚艷不已，不僅越活越年輕，時尚氣場也越來越強。就讓我們先來回顧她近幾年的時尚進化史來期待一下，她的金鐘紅毯造型會給我們什麼驚喜吧！

▲2012年的花苞型洋裝搭配搶眼色配件，有點讓人眼花撩亂。（圖／達志影像、CFP）



2012年10月，她出席上海時裝周十週年開幕盛典時，以一襲交叉繫帶黑色連身短裙和跳色厚底跟鞋小露美肩、美腿，並搭配復古紅唇妝、髮型，再手拿銀箔花紋手拿包，看似復古又俏麗；同年11月出席於上海舉辦的「COSMO美容大獎」，她以印花打褶洋裝搭配螢光橘跟鞋和靛藍色信封包踏上紅毯。但花苞型洋裝沒為她帶來更加分的修飾感，反而讓腰線消失，加上色彩搶眼卻與整體造型沒有和諧感的配件，讓人有點眼花撩亂之感，頗為可惜。

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▲2016年服裝挑選拿捏的越來越好，都能襯出身材優勢和好氣質。（圖／達志影像）



2016年，升格為修太太的她參加高級內衣品牌開幕活動，以拼接式馬甲連身裙外罩黑色西裝外套，襯出穠纖合度的好身材和若隱若現的美腿，配上俐落又亮眼的紅唇妝，成熟性感又帶點帥氣感；另外一場時尚鞋履展，她則以平口印花圓裙洋裝搭配柔順內彎髮型，襯出她溫婉大方的好氣質。這時的她對於自己適合的造型風格已經拿捏得越來越好，挑選的服裝都能襯出她的身材優勢和氣質，妝髮更是搭配得宜。

▲近兩年來，賈靜雯簡直時尚感滿溢，沒有她不能駕馭的造型。（圖／翻攝賈靜雯IG）



到了2018、2019這兩年，賈靜雯更是化身時尚女神，不論是出席品牌活動或參加時裝週，時尚感滿點，什麼造型都Hold得住！像是她才剛結束行程回台的巴黎時裝週，不論是看秀時穿的Dior白色蕾絲鏤空洋裝搭配白色跟鞋，再利用莓紅色包包打造亮點的同色系穿搭；或是參加派對時，一襲胸前深V又大露美腿的雪紡及地禮服，搭配簡單的飾品和及肩柔順直髮，都美到讓人讚嘆！甚至今年初去紐約參加MARC JACOBS大秀時，更罕見編了潮味十足的辮子頭，搭配毛呢泡泡袖連衣裙，顛覆大家對她的印象，卻完全無違和感，完美駕馭。

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