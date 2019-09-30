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潮模Jazzelle親自開箱聯名鞋！限量120雙「OK繃髒靴」台灣開賣

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▲PALLADIUM x UGLYWORLDWIDE限量聯名系列。（圖／品牌提供）

▲高人氣怪美潮模Jazzelle Zanaughtt聯名鞋款超夠看。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

隨著性別平權議題受到重視，連時尚界也誕生許多耀眼的「雌雄同體」模特兒，怪美潮模Jazzelle Zanaughtt在IG上擁有超過50萬人追蹤，連蕾哈娜都是粉絲之一。現在法國軍靴品牌PALLADIUM也看上她的高人氣，推出限量聯名小髒靴。隨後Jazzelle也在個人IG上發佈親自開箱鞋款的影片，短短一周高達10萬次觀看，堪稱最受矚目鞋款。

▲PALLADIUM x UGLYWORLDWIDE限量聯名系列。（圖／品牌提供）

▲PALLADIUM x UGLYWORLDWIDE限量聯名系列。（圖／品牌提供）

▲PALLADIUM x UGLYWORLDWIDE限量聯名系列。（圖／品牌提供）

▲Jazzelle Zanaughtt有著雌雄同體新星美譽，做自己的理念受到品牌肯定。（圖／品牌提供）

Jazzelle Zanaughtt剃掉眉毛、頂著平頭，與以往印象中的模特兒截然不同，其不被社會定義的新時代女性風格，與PALLADIUM品牌理念相呼應，延續品牌年度計畫 「#UNIFORMOFTHEPEOPLE－為世界帶來正向改變」推出此次聯名系列，Jazzelle也表示「這雙鞋就像是我的一部分，不要忘記最初的自己。」

▲PALLADIUM x UGLYWORLDWIDE限量聯名系列。（圖／品牌提供）

▲PALLADIUM x UGLYWORLDWIDE限量聯名系列。（圖／品牌提供）

▲PALLADIUM x UGLYWORLDWIDE限量聯名系列。（圖／品牌提供）

▲PALLADIUM x UGLYWORLDWIDE限量聯名系列。（圖／品牌提供）

▲PALLADIUM x UGLYWORLDWIDE限量聯名系列，（依序）髒髒黑白NT$4,480；怪美紅／警戒黃NT$3,480；髒髒黑NT$4,680。（圖／品牌提供）

且鞋款將Jazzelle獨特的個人態度導入設計，就如同Jazzelle在開箱影片中展示的，後跟的「真皮OK繃設計」源自左大腿同款刺青圖騰，給予她不斷前進的力量。原本鞋側LOGO則以她左腳踝的刺青圖騰「UGLY標誌」以刺繡方式呈現出「愛自己」的理念。

▲PALLADIUM x UGLYWORLDWIDE限量聯名系列。（圖／品牌提供）

▲PALLADIUM x UGLYWORLDWIDE限量聯名系列。（圖／品牌提供）

▲PALLADIUM x UGLYWORLDWIDE限量聯名系列。（圖／品牌提供）

▲鞋款細節延續PALLAKIX系列的多層次幾何結構設計，手工髒污刷舊處理超獨特。（圖／品牌提供）

在鞋款細節上也延續了PALLAKIX系列的多層次幾何結構設計，大底特別以手工髒污刷舊處理，讓每一雙鞋都呈現與眾不同的仿舊個性質感；鞋面則分別以軍用帆布與柔韌牛皮面料相互碰撞出新火花，不僅穿著感受上升級，對稱聯名Logo設計在細節中更增添話題，連鞋帶頭都寫有U.G.L.Y的標語字樣，更具收藏性。目前商品已正式發售，且全台限量120雙，粉絲們手刀衝吧。

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關鍵字：

Jazzelle Zanaughtt, PALLADIUM, 軍靴, 聯名, 限量, PALLAKIX
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