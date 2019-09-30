巴黎時裝周／巴黎世家「墊肩衣」全球熱議！凱亞葛柏露纖腰加持紀梵希

▲GIVENCHY紀梵希2020春夏大秀，賦予衣櫥強大的實穿性。（圖／路透）

記者鮑璿安／外電報導

巴黎時裝周即將步入尾聲，然而精彩度卻絲毫沒有減弱，BALENCIAGA巴黎世家與GIVENCHY紀梵希於同天奉上2020春夏時裝大秀，巴黎世家在創意總監Demna Gvasalia巧手下，運用高聳墊肩和巨大輪廓打造時尚夢想。GIVENCHY則賦予衣著實穿性，獨特美感讓世界驚艷。

▲巴黎世家將秀氣的洋裝融入巨大的輪廓掀起秀場高潮，穿上羽絨衣甚至只剩下頭。（圖／CFP）

BALENCIAGA近年來在Demna Gvasalia引領之下，品牌創新風格成為流行趨勢，這回2020春夏大秀也不例外，全藍的鮮亮秀場佈景，以各式解構西裝外套化作開衫、裙裝、風衣成為開場，試圖帶給觀眾們獨具特色的時尚辦公室美學。然而不可忽略的是，Demna Gvasalia硬是在柔美的印花長裙中，設計了巨大輪廓以及高聳的墊肩，在甜美中注入了酷帥風格。

更推出oversized羽絨衣，誇張程度達到穿上就剩下一顆頭和腿，與此形成鮮明對比的就屬，超模貝拉哈蒂德（Gigi Hadid）演繹的平口紅色緊身裙裝，緊身寬大兼具，打造不同風格的時裝美學。

▲貝拉哈蒂德（圖一）演繹緊身裙裝，晚禮服十分誇張與HelloKitty包成對比。（圖／CFP）

Demna Gvasalia在本季也特別設計了晚禮服系列，不離主軸依舊誇張，一體成型的絲絨禮服下，選擇了雨傘般的裙撐做出強烈對比，更顯纖細腰身以及鮮亮色彩，為春夏帶來活力和時尚感。

配件方面，本季最可愛的單品就屬HelloKitty包，一粉一白出現在秀場上令人驚艷，巨大的造型和輪廓很有品牌風格，卻在正中央點綴Kitty招牌的紅色立體蝴蝶結，讓流行一下子變可愛，勢必成為下一個發燒配件。

▲Clare Waight Keller巧手下，GIVENCHY擁有更強的實穿性。（圖／路透）

在29日傍晚登場，Clare Waight Keller作為GIVENCHY首位女性創意總監，一路以來備受矚目。2020春夏時裝大秀帶給世人豐富的實穿性，單品中不乏深V剪裁的真空西裝、洋裝以及琳瑯滿目的浪漫印花元素，同時注入了突顯腰部線條的高腰設計，完美展現十足女人味。然而俐落套裝下搭配的卻是隨性拖鞋，碰撞出品牌獨特審美。

▲超模凱亞葛柏（Kaia Gerber）現身走秀，突顯本季腰部挖空的女人味。（圖／路透）

超模凱亞葛柏（Kaia Gerber）也現身走秀，穿著深V剪裁的絲質背心展現柔美，下方則搭配率性黑色皮裙，一剛一柔拿捏得恰到好處，而亮點則是本季擅長的腰部挖空設計，展現女性不同美感。

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