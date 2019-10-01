簡單7招提高基礎代謝率　加速脂肪燃燒！吃夠蛋白質也能助瘦身

▲想讓維持身體更容易，就從提升基礎代謝率開始。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official、@applekim2）

編輯／Amamda

你是否也很疑惑，為什麼有些人不忌口、正常吃吃喝喝都不會胖，但自己刻意吃少一點了，還是不停發胖？其實關鍵就是基礎代謝率！基礎代謝率決定了身體每日會自主消耗的代謝量，基礎代謝率越高，身體消耗的熱量就越多，就越不容易發胖。想讓瘦身更簡單、更不容易發胖？快透過以下7個小方法幫助提升基礎代謝率，加速體內脂肪燃燒。

1.養成吃早餐的習慣



早餐是三餐中對新陳代謝和減肥來說最重要的一餐，而且早上是人體新陳代謝最快速的時候，早餐不僅能有效控制午餐、晚餐的食慾，也不容易發胖，且有多項研究發現，有吃早餐的人比不吃早餐者更容易減肥。

▲少量多餐更能維持旺盛的新陳代謝。（圖／翻攝IG@dhc_official_jp）



2.少量多餐比一日三餐更好



增加進食次數，以少量多餐的方式分配一日飲食，如每日吃4～5次少量餐點比吃3頓大餐更能維持旺盛的新陳代謝，且可盡量將兩餐間的間隔時間維持在2～3小時左右。

3.別短時間大減熱量攝取

有些人會擇選只攝取極少熱量的飲食方式來減肥，但這樣不僅是不健康、無法長久的減肥方式，還非常容易復胖，更會造成基礎代謝率降低，讓你吃更少食物卻依舊會發胖。

▲攝取足夠的蛋白質能幫助提高新陳代謝。（圖／翻攝IG@yeol_2_me_）



4.攝取足量蛋白質



攝取足夠的蛋白質能幫助提高人體的新陳代謝，可使每日多燃燒約150～200大卡的熱量，建議攝取的蛋白質份量約佔每日總熱量至少1/4至1/3，像是魚肉、雞肉、牛奶、豆類等都是富含蛋白質的食物。

5.可偶爾吃點辣



辣椒素會刺激人體釋放腎上腺素，會加速新陳代謝，提高身體燃燒熱量的能力，因此偶爾吃點辣也是不錯的選擇。

▲利用重訓增加肌肉量，可幫助提高基礎代謝。（圖／翻攝IG@babebani）



6.利用肌力訓練增肌



身體裡肌肉比例越高，基礎代謝率就越高，也就是說增加人體的肌肉量可提升基礎代謝，也因此無氧重量訓練就是提高身體基礎代謝率的最佳方式，經常進行肌力訓練可使基礎代謝率提高約6.8%～7.8%。

7.進行高強度間歇性訓練



在運動中增加一些高強度間歇性運動（HIIT），可大幅提高肌肉的新陳代謝水平，像是跑步時每5分鐘就快跑30秒，或是慢跑3分鐘後再快跑1分鐘，以這樣間歇性的變換運動強度來鍛鍊，也能達到效果。

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