巴黎直擊／秦嵐露香肩賞VALENTINO　想敗全套當「仙女」

記者張妤瑄／巴黎報導

巴黎時裝周如火如荼進行中，仙氣代表VALENTINO（范倫鐵諾）甫於巴黎時間28日傍晚發表2020春夏系列女裝，整體來說，從幾季前嘗試更接地氣的風格後，又重現輕盈仙氣。

「富察皇后」秦嵐、「火箭少女」成員吳宣儀、陳立農是三位亞洲明星代表，秀後秦嵐受訪時心情興奮，表明「包包、裙子、鞋子、衣服，都超喜歡，也都很想擁有」，大讚「音樂用的很大自然，模特兒穿平底鞋，超級仙女的感覺，女人看了都會喜歡！」

▲秦嵐受邀飛到巴黎看VALENTINO春夏女裝秀。（圖／翻攝秦嵐工作室微博）



秦嵐穿早春系列酒紅色褲裝觀秀，俐落中又能從袖口處的鴕鳥毛裝飾，看到精緻柔美女人味，她特別愛搭配的「亮粉色小包」，該款為創意總監Pierpaolo Piccioli於2017年設計的鉚釘包款，已然是如今VALENTINO的標誌性包包GARAVANI ROCKSTUD SPIKE，本季螢光色包款更加入「即看即買」行列，即刻開賣！

▲秦嵐看完秀後，承認「仙女氣息」讓她無法抗拒。（圖／翻攝秦嵐工作室微博）



創意總監Pierpaolo Piccioli一向秉持著在成衣系列中，也要體現VALENTINO高級訂製工藝的傳統，本季依舊保有他的堅持。春夏系列中，他跳脫過於複雜與繁瑣的細節，專注於廓形表現，回歸純粹卻保有華麗感，以「灰色彩繪法」（Grisaille）的藝術技巧為概念，從單色系為中心，用高級訂製精神重新詮釋基本款的日常單品，如白襯衫、鉛筆裙、百慕達短褲等。

▲Pierpaolo Piccioli用灰色彩繪法的藝術概念，打造2020春夏系列女裝，從純粹根基出發展現仙氣美感。（圖／翻攝秦嵐工作室微博）



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2020春夏系列從白色開始，也從白色結束，過程中以「野獸派印花」給人留下強烈的印象，浪漫的花卉圖騰、奔放的森林圖騰等，活潑的小猴子在洋裝上留下吸人眼球的畫面，女模們耳垂上也帶著小猴子一起走上伸展台，搭配流蘇、羽毛裝飾的平底涼鞋，輕盈滿點的氣息，畫面太過美麗，讓人難以抗拒。

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