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巴黎直擊／「海豚高跟鞋」逼死女模！　THOM BROWNE的制服世界超瘋狂

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記者張妤瑄／巴黎報導

巴黎時裝周越來越接近尾聲，以「制服風格」聞名的THOM BROWNE在巴黎時間28日下午發表2020春夏系列，標誌性的制服元素不變，但注入19世紀凡爾賽宮廷風格，束腰、魚骨撐裙強調女人凹凸有致的身材，讓制服不再正經八百，並透過不同女性角色，OL、媽媽、新娘等，傳達生活中還是應該有更多瘋狂趣味的想法。

▲巴黎時裝周／THOM BROWNE 2020春夏系列大秀。（圖／達志影像／美聯社）

▲THOM BROWNE雖以制服風格走天下，卻用了另一種角度告訴大家，在標準的框架中依舊能玩得很瘋框的態度。（圖／達志影像／美聯社）

走進THOM BROWNE秀場，迎面而來的是用品牌標誌性細格紋布料打造成的玫瑰花園，園內有尿尿小童噴水池，幾位女模們早早就定位，穿著附有領帶的一件式的彩色制服，踩在海豚高跟鞋上，在開秀前就給予人們強烈視覺衝擊。

▲巴黎時裝周／THOM BROWNE 2020春夏系列大秀。（圖／記者張妤瑄攝）

▲巴黎時裝周／THOM BROWNE 2020春夏系列大秀。（圖／記者張妤瑄攝）

▲穿著制服踩著「海豚高跟鞋」，走進秀場內立馬被這一幕吸住。（圖／記者張妤瑄攝）

開秀後，幾位模特兒戴著立體花朵帽飾，穿著鏤空的魚骨撐裙演繹花園內的小蜜蜂，在秀上中飛來飛去，引領人們進入這19世紀的凡爾賽花園。

▲巴黎時裝周／THOM BROWNE 2020春夏系列大秀。（圖／達志影像／美聯社）

▲19世紀凡爾賽宮廷風格，瑪麗安東尼皇后的標準造型，成了此次秀上制服風格的重點。（圖／達志影像／美聯社）

「鳥籠」的概念，透過開秀前女模們的帽飾就開始頻頻暗喻，開秀後從魚骨撐裙到髮型全呼應；2D式的「制服元素」，領帶、襯衫、背心等放入澎裙框架中，並透過穿著禮服的新娘、推著嬰兒車的媽媽，提醒女人們扮演生活中不同角色時，都應該時刻保有一絲瘋狂，生活會更有趣的多。

▲巴黎時裝周／THOM BROWNE 2020春夏系列大秀。（圖／達志影像／美聯社）

▲各式各樣的女性角色，都能靠著服裝來展現不平凡的模樣。（圖／達志影像／美聯社）

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細節上可以發現呼應春夏，海豚高跟鞋已是明顯暗示，海洋風格的圖案是重點，海豚就是其一，除了表現在面料圖案上，更成為立體動物手提包款，與臘腸狗並列最可愛配角，是春夏最吸睛配件。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

巴黎直擊, 巴黎時裝周, 時裝周, PFW, SS20, 女裝, THOM BROWNE
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