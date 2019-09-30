巴黎直擊／Schiaparelli把動物園玩出藝術　鸚鵡、金魚缸變美衫

記者張妤瑄／巴黎報導

法國高訂品牌Schiaparelli，創辦人Elsa Schiaparelli在19世紀曾被Coco Chanel視為勁敵，破格又大膽的設計，超現實表現手法，包含「龍蝦裝」、「鞋帽」等都在時尚史中記上一筆，雖然後來引退，但諸如把高跟鞋倒過來戴上頭的畫面，至今仍堪稱經典。

▲Schiaparelli於巴黎時間28日早晨舉辦2020春夏系列發表會。（圖／翻攝官網）



沉寂多年後，前任THOM BROWNE設計師Daniel Roseberry今年春天剛入主，從高訂系列打頭陣，廣受外界好評，28日發表20套女裝，致敬創辦人的設計概念外，也結合設計師童年回憶。Daniel Roseberry表示：「我想要有點有趣，我想要它是非常個人，同時也能致敬Elsa Schiaparelli」，以鸚鵡、彩色小馬為靈感的設計，其實都源於他的童年回憶。

▲Schiaparelli新任設計師Daniel Roseberry首個成衣系列，致敬創辦人外也加入許多個人私密記憶。（圖／翻攝官網）



Daniel Roseberry曾養過一隻名為George的鸚鵡，以他的童年「夥伴」為出發，他在展場中央放了個大鳥籠，裡面有幾隻鸚鵡坐鎮，對應到女裝設計上，彩色的羽毛垂墜在動物紋長版大衣、紗質外套外，搶眼的裝飾，是令人印象深刻的兩套設計。

▲設計師Daniel Roseberry兒時養過一隻名為George的鸚鵡，他以童年夥伴為靈感設計女裝，同時也呼應當年創辦人常以動物元素入衣的做法。（圖／記者張妤瑄攝）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

另外一座由金魚缸堆疊起來的裝置藝術，則對應到兩套水波紋路的設計，一套為及地的魚尾禮服，一套則為褲裝，沁涼風格讓人一眼明瞭靈感源於何處，十分有趣。綜觀全場，除了女裝設計呼應裝置藝術主題外，配件也廣受好評，包含蛇耳環、章魚髮箍、金色睫毛等，都十分吸睛。

▲金魚缸堆疊起來成為裝置藝術，並呼應了水波紋的設計主題。（圖／翻攝官網、記者張妤瑄攝）

