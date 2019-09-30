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巴黎直擊／邁向下個100年！MOTNAT推「指紋解鎖包」　DELVAUX幫包包做戒指

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記者張妤瑄／巴黎報導

法國百年皮件品牌MOYNAT及比利時皇家御用品牌DELVAUX皆選在時裝周期間，在巴黎舉辦2020春夏系列發表會，讓時尚媒體與買家搶先得知下一季新貨趨勢。MOYNAT明年最吸睛的焦點，勢必是突破保守作風，向科技靠攏的「指紋解鎖」包款；DELVAUX則繼續深耕年輕市場，推出提把裝飾性配件，是全新品項。

▲巴黎時裝周／MOYNAT 2020春夏系列發表。（圖／記者張妤瑄攝） （圖／記者張妤瑄攝）

▲MOYNAT明年春夏最吸睛的包絕對是有「指紋解鎖」這一款。（圖／記者張妤瑄攝）

有170年歷史的MOYNAT，過去作風十分傳統，是時尚圈中少數未多角經營的異類，無明顯LOGO，以頂級皮革撐出高級質感，靠口碑拓展業務。2020年春夏，MOYNAT從法國巴黎的城市景觀找靈感，美麗的建築線條成了包身輪廓的靈感來源，但更吸睛的是「指紋解鎖」、「透視鎖頭」的細節。

▲巴黎時裝周／MOYNAT 2020春夏系列發表。（圖／記者張妤瑄攝） （圖／記者張妤瑄攝）

▲能看到機械工藝的鎖頭，也是前所未見。（圖／記者張妤瑄攝）

數位時代的來臨，指紋辨識功能普及化到手機上，MOYNAT也推出這功能，除了有讓包包更安全的功用外，對於患有科技癮的現代人來說，更是超級新鮮。此外，也以手錶的機芯為靈感，打造可透視的鎖頭，能讓使用者一目瞭然皮件背後的細緻工藝。頂級材質部分，則採用24K金刷色，結合珍稀鱷魚皮格，瞄準貴婦們的心。

▲巴黎時裝周／MOYNAT 2020春夏系列發表。（圖／記者張妤瑄攝） （圖／記者張妤瑄攝）

▲24K金刷色結合鱷魚皮革，瞄準頂級客層。（圖／記者張妤瑄攝）

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190歲的比利時皇家御用品牌DELVAUX， 則選擇另一種方式將老牌子轉彎，向年輕市場靠攏，除了前幾年因南韓女星愛用而在亞洲聲名大噪，拓展全新市場外，下一步則是要更深入年輕族群，積極發展親民價位的入門包款外，2020春夏推出配件WondeRings系列，能扣在「皮包提把」上，延伸能裝飾包款的小配件，讓手上拎著的包包，成為一款時尚珠寶。

▲巴黎時裝周／DELVAUX 2020春夏系列發表。（圖／DELVAUX提供）

▲巴黎時裝周／DELVAUX 2020春夏系列發表。（圖／記者張妤瑄攝）

▲巴黎時裝周／DELVAUX 2020春夏系列發表。（圖／DELVAUX提供）

▲巴黎時裝周／DELVAUX 2020春夏系列發表。（圖／記者張妤瑄攝）

▲DELVAUX明年春夏推出包款延伸配件，WondeRings能裝飾皮包提把。（圖／記者張妤瑄攝、品牌提供）

關鍵字：

巴黎直擊, 巴黎時裝周, 時裝周, PFW, SS20, , MOYNAT, DELVAUX
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