巴黎搶先開箱／下一個明星爆款！　LOEWE「氣球包」太可愛

記者張妤瑄／巴黎報導

LOEWE自從5年前迎來英國設計師Jonathan Anderson後，他所設計的手袋，款款都是爆款時尚夯貨，甫於巴黎時裝周期間的2020春夏女裝秀上，出現一款全新水桶包，名為「Balloon」，中文意思為「氣球」，包如其名，真的有如一顆小氣球，可說兼具實用與可愛的一款全新設計。

▲2020春夏LOEWE推出水桶包，命名為Ballaoon氣球。（圖／品牌提供）



2020春夏新包款，採用許多索繩與拼接細節，用抽繩的方式收闔包款，束緊後安全無虞，又能將包包抓出美麗線條。Balloon氣球包一口氣推出單色、雙色拼接、酒椰葉的夏日材質，並配有金色monogram小骰子在抽繩上營造驚喜；打開內裡後，為一個主要內袋與一個小口袋的配置方式，是簡單輕便的設計。

▲藍色氣球很符合這個名字的夢幻感，草編氣球相當適合夏季。（圖／記者張妤瑄攝）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

另一款以「馬蹄」為靈感的小包，外型也如同馬足，圓弧形狀的設計，不論是採用柔軟的麂皮拼接硬挺的皮革，又或是不玩拼接手法，直接採用單色皮革拼接，都有不同韻味。雙手一同將雙側抽繩拉開後，可以發現內袋設計很簡單，一個大口袋，把所有要帶出門的物品往裡面丟入即可。

▲另一款小包，以馬蹄為名。（圖／品牌提供）