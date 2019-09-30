曖昧人快看！研究：手機訊息常傳「這句話」代表愛上你

▲當他開始經常傳這類訊息給你，代表他對你有好感。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

人家都說要進入戀愛前奏的曖昧最美，但怎樣才能精準知道他是否對你有意思呢？專門研究戀愛心理的南韓手機app「戀愛的科學」研究，當你和他的視窗中若是常談及一件事，就代表他對你其實超有意思。

▲密集互傳訊息就是戀愛的前奏。

你們兩人每天都互傳訊息，但卻仍然不知道他的心意？好像曖昧了好一陣子，到底是對你有沒有好感，不妨現在拿起手機，找找看他傳給你的訊息是不是藏有線索。

▲覺得曖昧卡關，或許答案早已出現在訊息中。

「戀愛的科學」以90,733名正處在曖昧對象男女做為研究，將他們互傳的訊息數據化，發現有48,185名為男性，當他們在與心儀異性傳訊息時，平均每1000個訊息中，就會有8則訊息問對方「吃飯沒」，或是「今天吃什麼了」等相關話題。

▲曖昧時的任何小事情都是聯絡的原因。

這說明了當男生找不到話題時，但仍然想和女生繼續保持聯絡，大部分男生都會以對方的日常生活下手，想是吃飯沒？下班了嗎？又或是在幹嘛？如果他對這位女生沒興趣，男生根本不會有心思關心對方。

所以女生們要開始學習讀懂訊息內容，當你在埋怨他沒有進一步，甚至還在疑惑他對你是否有特別感覺時，或許答案早就顯而易見，千萬別後知後覺啊！

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