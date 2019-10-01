Ean部落閣／法國里昂12世紀古蹟變身洲際酒店　陶醉在殿堂級可頌香氣裡

文、圖／Ean

一對夫婦好友來訪，其中先生剛從巴黎參展出差回台，「他說在法國隨便一個地方賣的可頌都好好吃，是真的嗎？」眼前這位太太持保留態度的詢問日前也才剛從法國旅遊回來的我。這個問題，把我帶回坐在里昂洲際酒店戶外庭園享用早餐的那個清晨，耳畔是廣場上流瀉了八百年的淙淙噴泉水聲，但隨著咬下一口可頌的酥脆聲響，口腔帶動骨頭振動傳到耳膜，頓時世界都安靜了。

不可置信的、我睜大眼睛盯著手上可頌，那內部猶如有機體結構分成好多空氣隔間，層次分明、外酥內軟，原來，可頌竟能美味成這樣，我陶醉著，等等，還是我剛從隆河晨間散步回來，從河對岸欣賞完朝陽拂過優美如城堡的酒店讓心情大好，於是食隨心轉、影響我的味覺主觀嗎？也有可能，畢竟在歷史建築裡嚐著殿堂級可頌，太美好，那讓我想來都還會忍不住的微笑啊！

▲里昂洲際酒店，2019 年 6 月才開幕，成為世界飯店圈的熱門話題



▲ 可頌彷彿被里昂的朝陽烤過般的金黃



▲ 嘗過這的可頌，才知道原來可能殿堂級的可頌該是什麼模樣



▲以里昂洲際酒店為背景的清晨隆河，吸引了許多運動人士來此跑步或騎單車



五星級的里昂洲際酒店（InterContinental Lyon-Hotel Dieu）是我目前住過歷史最悠久的建築，曾為世界文化遺產、前身是里昂標誌性建築大主宮醫院（Grand Hôtel-Dieu），請來著名室內設計師 Jean-Philippe Nuel 操刀，歷經四年，讓最古老可溯及 12 世紀的古蹟建築群重現風光，華麗轉身，而此次改建修復，也是法國到目前為止，對歷史古蹟進行的最大規模私人改造工程。

▲酒店的 check-in 櫃檯



▲飯店建築正面的華美外觀裝飾

座落里昂歷史地標中心的洲際酒店，今年（2019）六月才開幕，七月我就有機會入住兩晚，自是抱著高度期待而來。抵達酒店已近半夜，在燈光烘托下，特別是經過隆河水面的倒映，建築美的像座博物館，一走進大廳，環顧四周，打從心底發出讚嘆彷彿置身藝術殿堂。建築本身是棟古蹟，如何藉由設計語彙讓古老與現代對話，相信設計師肯定花了不少功夫，但成果是漂亮的！酒店大廳保留了原有的巨木樑柱與石材地板，搭配亮橘帶金的絲綢元素，一剛一柔、為原本略帶古樸的空間注入幾許華美。可能你會好奇，材質那麼多但為什麼要選用絲綢？那是因為里昂不光是美食之都，自古也是歐洲的絲綢之都，因此抓出這個重要的歷史元素，邀請知名絲綢製造商「貝爾瓦爾之家」特別訂製奢華別緻的絲綢印花，分別用在大廳的典雅絲綢屏風、靠墊和裝飾品，值得細細品味。

▲入夜後打了燈的酒店建築，吸引許多居民與遊客來到河畔

▲酒店隔條馬路就是優美的隆河

▲大廳運用了絲綢元素來妝點，呈現精緻華麗之美

▲清晨光影很是迷人

除了大廳，另一個我很喜歡的公共空間是位於中心穹頂內的 Le Dôme 酒吧，十八世紀留下的 32 米高的穹頂空間帶有神聖感，原來這的前身是座小型教堂，米白色的牆面與穹頂，在花般浮雕的裝飾下，氣勢中帶著細緻，白天與夜晚呈現截然不同的氣氛。

▲32 米挑高的穹頂，十分宏偉

▲飯店隨便一景，都呈現著歲月之美

酒店規劃有 144 間客房，我的房間面向隆河，景觀很好，房間舒適也雅緻，但老實說，我是有那麼一點失望。因相較於俯拾皆是歷史況味的公共空間，這房間感覺到底是少了些什麼，我想了想，似乎就是少了些味道，屬於這座建築原本的歷史氣味，房間很好、把它用在世界上任何一座城市的五星級飯店都可以，但放在擁有八百年歷史的建築群裡，就是稍嫌可惜。

▲我入住的面河客房

▲客房延續大廳的用色風格，金色搭配石灰

▲面對中庭的客房，是另一種靜謐的優雅

整體而言，里昂洲際絕對是古蹟改造酒店的經典之作，特別是牆壁地板的質地配上光影的挪移，待在裡頭，有種穿越時空，彷彿能接觸到時間的凝結，撫摸的到歲月靜好。

▲帶戲的光影，大廳的一景

▲我喜歡公共空間，將時尚品味融入原本的古樸建築

/ Info. / 里昂洲際酒店（InterContinental Lyon – Hotel Dieu） 官網 | 臉書 訂房去

▲我在中庭享用的早餐，除了可頌還有可麗露，相當法式風情

▲ 早餐餐廳，輕華麗的優雅

作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！