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巴黎直擊／Irene Kim帶團！限時開放參觀她的衣櫃　「夢幻粉空間」少女一看就醉

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▲IRENEISGOOD在巴黎時裝周發表2020春夏系列新品。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／巴黎報導

南韓籍的時尚部落客Irene Kim，近年來在國際時尚圈發展的風生水起，就連一線精品在時裝周發表的大秀，都不忘為她留個位置。2017年她成立自己的時尚品牌IRENEISGOOD，注入她的時尚視角，集結螢光粉紅色系主色調，獨角獸圖案等少女會愛的元素，把個人魅力轉化為商機。

▲巴黎時裝周／IRENEISGOOD 2020春夏系列發表。（圖／翻攝Irene Kim IG）

▲巴黎時裝周／IRENEISGOOD 2020春夏系列發表。（圖／記者張妤瑄攝）

▲巴黎時裝周／IRENEISGOOD 2020春夏系列發表。（圖／記者張妤瑄攝）

▲Irene Kim近年靠著自己的個人魅力在國際時尚圈站穩腳跟，是亞洲知名時尚部落客代表，2017年創立品牌IRENEISGOOD。（圖／翻攝Irene Kim IG、記者張妤瑄攝）

正值巴黎時裝周期間，Irene Kim此次也受邀到巴黎看多場大秀，除了穿梭在SAINT LAURENT、VALENTINO等秀場中，她也在巴黎舉辦個人品牌的2020春夏系列展示會，親自在她打造的「夢幻粉色衣櫃」中坐鎮，限時開放讓大家一探她的夢幻衣櫃。

▲巴黎時裝周／IRENEISGOOD 2020春夏系列發表。（圖／記者張妤瑄攝）

▲巴黎時裝周／IRENEISGOOD 2020春夏系列發表。（圖／記者張妤瑄攝）

▲巴黎時裝周／IRENEISGOOD 2020春夏系列發表。（圖／翻攝Irene Kim IG）

▲巴黎時裝周／IRENEISGOOD 2020春夏系列發表。（圖／翻攝Irene Kim IG）

▲巴黎時裝周／IRENEISGOOD 2020春夏系列發表。（圖／翻攝Irene Kim IG）

▲Irene Kim的新系列以自己夢幻衣櫃為出發。（圖／記者張妤瑄攝、翻攝Irene Kim IG）

走進螢光粉紅的空間中，除了Irene本人最愛的螢光綠環狀扣飾西裝外套外，配件肯定是最吸引人的單品，諸如獨角獸圖騰的帆布鞋，或是印上藍天白雲的厚底鬆糕涼鞋，亦或者湖水綠與淡粉色勾勒出的豹紋鬆糕涼鞋，都非常具有少女風格。

▲巴黎時裝周／IRENEISGOOD 2020春夏系列發表。（圖／記者張妤瑄攝）

▲巴黎時裝周／IRENEISGOOD 2020春夏系列發表。（圖／記者張妤瑄攝）

▲巴黎時裝周／IRENEISGOOD 2020春夏系列發表。（圖／記者張妤瑄攝）

▲巴黎時裝周／IRENEISGOOD 2020春夏系列發表。（圖／記者張妤瑄攝）

▲巴黎時裝周／IRENEISGOOD 2020春夏系列發表。（圖／翻攝Irene Kim IG）

▲鞋款上印有藍天白雲、豹紋、獨角獸的圖案，粉嫩色系惹人愛。（圖／記者張妤瑄攝、翻攝Irene Kim IG）

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Irene Kim受訪時表示：「這就是我的夢幻衣櫃，是我想像中衣櫃的模樣，希望這些單品，也能加入女孩的衣櫃中，讓妳們看到時，就如同走在自己的衣櫃一般。」

▲巴黎時裝周／IRENEISGOOD 2020春夏系列發表。（圖／記者張妤瑄攝）

▲巴黎時裝周／IRENEISGOOD 2020春夏系列發表。（圖／記者張妤瑄攝）

▲Irene Kim打造的設計全都是少女會愛的粉嫩色系。（圖／記者張妤瑄攝）

關鍵字：

Irene Kim, IRENEISGOOD, SS20, 女裝, , , 巴黎時裝周, 時裝周, PFW
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