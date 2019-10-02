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金鐘劇教我的事／《你的孩子不是你的孩子》讓他長成自己的樣子

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▲▼ 《你的孩子不是你的孩子》5金句 。（圖／翻攝自你的孩子不是你的孩子FB）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

《你的孩子不是你的孩子》讓人很揪心，這不只是劇，或許在你的成長過程中，也遇過似曾相似的場景。劇中父母以愛之名，將孩子當作私人物品，讓親子關係變成一種扭曲關係，要知道你的孩子不是「你的」孩子，請尊重他是有思想的個體，真正的愛是必須放手，讓他們長成自己的樣子。

▲▼ 《你的孩子不是你的孩子》5金句 。（圖／翻攝自你的孩子不是你的孩子FB）

「媽媽都是為你好」

我是為你好、媽媽都是為你好，這種類似句型是壓力而不是關心，因為父母不會害你，所以必須聽他們的話，如果有自己的意見就是忤逆。

▲▼ 《你的孩子不是你的孩子》5金句 。（圖／翻攝自你的孩子不是你的孩子FB）

「你現在恨我沒關係，將來你一定會感謝我的！」

讀書才有出息，如果沒有贏在起跑點上，就擔心會矮人一截。每個孩子或許都有自己的天賦，與其強逼倒不如鼓勵，這種警告意味的話語，根本就是一種情緒勒索。

「如果沒有生你」

早知道不要生你、如果沒有你就如何如何，父母把情緒歇斯底里的投射在孩子身上，不健康的指責讓孩子以為都是自己的過錯，這不是愛而是傷害。

▲▼ 《你的孩子不是你的孩子》5金句 。（圖／翻攝自你的孩子不是你的孩子FB）

「我這輩子沒什麼成就，就是希望我的孩子，能有點成就」

這句話意味著，如果沒有好的成就，不努力念書，找不到好工作就會讓父母失望。其實孩子成就並不是父母成就，自己都做不到的事情，何苦把夢想投射在孩子身上。

▲▼ 《你的孩子不是你的孩子》5金句 。（圖／翻攝自你的孩子不是你的孩子FB）

「你怎麼這麼沒出息！臉都被你丟光了」

一定有很多人有被比較的經驗，從小媽媽會拿你的成績和鄰居比，長大了再比學歷，甚至嫁人了也要比另一半的背景。傳統觀念好像一定要贏才能光宗耀祖，其實走到最後才發現，人生沒所謂輸贏，笑著快樂走到最後才最重要。

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關鍵字：

你的孩子不是你的孩子, 金句, 親子, 關係, 金鐘, 戲劇
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