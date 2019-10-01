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姐姐謝金燕：眉毛不炸不時尚！4TIPS畫出野生毛流感

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姐姐謝金燕的化妝技術根本是彩妝師等級阿！姐姐在IG上分享自己在用的彩妝品，眼尖的網友還發現姐姐的眉毛實在太美了！完全可以當作範本來畫，不只眉型帶有仙氣，毛流感也是大家夢寐以求的那種，來看看姐姐怎麼畫的吧！

姐姐的化妝包長這樣

▲▼ 謝金燕「野生眉」示範！4個重點成為眉毛精，姐姐的化妝包首度公開。（圖／Bella儂儂提供）

哇！姐姐跟大家分享自己平常愛用的化妝品，真得很會！亞曼尼的粉餅、蘭蔻的氣墊、3CE的頰彩、唇膏都超美，而且顏色的搭配大家都可以輕鬆駕馭，從這些化妝品來看，姐姐真的很重視眉毛和睫毛喔！要夠飛要夠炸才是好用的，包含蘭蔻、leanani睫毛膏，3CE染眉膏，以及glossierboybrow 眉毛打底 。

「揚眉吐氣」眉

▲▼ 謝金燕「野生眉」示範！4個重點成為眉毛精，姐姐的化妝包首度公開。（圖／Bella儂儂提供）

什麼叫時尚？就是要有炸眉毛！姐姐在PO文標籤眉毛不炸不飛遜，可見她有多重視眉毛！眉毛在整體妝容上，雖然不比口紅來的鮮豔，但卻扮演著非常重要的角色，你的輪廓、你的精神完全可以靠眉毛來展現，而姐姐也把自己的眉毛取名，叫做揚眉吐氣眉。

1. 找出適合自己的眉型

▲▼ 謝金燕「野生眉」示範！4個重點成為眉毛精，姐姐的化妝包首度公開。（圖／Bella儂儂提供）

想要有個漂亮的眉毛，首先必須找出適合自己的眉型，每個人的臉型輪廓先天就不一樣，即使是平眉，或是彎眉，每個人的眉型都會有些不同，應該依照每個人的眼頭、眼尾、鼻翼來做些許的調整。

2. 眉筆塑型、眉粉補色

▲▼ 謝金燕「野生眉」示範！4個重點成為眉毛精，姐姐的化妝包首度公開。（圖／Bella儂儂提供）

想要有個看起來有精神的眉毛，首先要看自己需要加強的是哪些地方，有人眉尾稀疏，或者眉毛之中有空隙，挑選適合的產品來做修正。眉筆主要可已勾勒出形狀，而眉粉則是針對稀疏的地方進行補色。

3. 野生毛流感這樣來

▲▼ 謝金燕「野生眉」示範！4個重點成為眉毛精，姐姐的化妝包首度公開。（圖／Bella儂儂提供）

眉筆、眉粉可以讓你看起來有眉毛，而且是完整的眉毛，不過如果要3D眉，好像有真正的毛髮的話，就必須靠染眉膏、打底膏，含有纖維的產品，刷出立體的毛流感。

4. 眉色選擇重點：髮色、膚色、隱形眼鏡

▲▼ 謝金燕「野生眉」示範！4個重點成為眉毛精，姐姐的化妝包首度公開。（圖／Bella儂儂提供）

另一個常常讓大家困擾的地方就是如何挑選顏色，其實可以根據自己的髮色、膚色，還有隱形眼鏡，甚至是你想要的妝感各個標準來選擇，現在的眉筆最多色的應該就是Benifit，總共有12色，基本的棕色、灰色、黑色之外，還有亞麻色、帶紅的棕色等，可以搭配眼妝來使用。

TEXT／Bella.tw儂儂　PHOTO／IG@謝金燕，@benefittaiwan

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

謝金燕, 眉型, 眉毛, 化妝包, 野生眉
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