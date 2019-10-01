巴黎直擊／曾馨瑩跨海挺王陳彩霞　爆料人生第一顆鑽石是因「走夏姿秀」而得到

記者張妤瑄／巴黎報導

台灣品牌夏姿・陳（SHIATZY CHEN）甫於巴黎時間9／30晚間舉辦2020春夏女裝秀，場內星光熠熠，包括台灣女星侯佩岑、「姐姐」謝金燕、郭董夫人曾馨瑩都到場，因演出周杰倫新歌〈說好不哭〉MV爆紅的日本新生代女星三吉彩花也現身力挺台灣設計師王陳彩霞。

▲來挺王陳彩霞的名人超多，包含侯佩岑、謝金燕、郭董夫人曾馨瑩、日本女星三吉彩花等。（圖／記者張妤瑄攝）



郭董夫人曾馨瑩首度參加巴黎時裝周，首站就力挺王太，她透露其實婚前就與王太結緣，曾經參與夏姿年度大秀，可說是女模之一，當時在服裝秀上扮演「精靈」，秀後除了得到酬勞外，還因為那年夏姿恰巧與鑽石品牌De Beers合作，拍了形象照後，意外得到人生第一顆鑽石。

▲曾馨瑩透露平常鮮少穿得全身黑，坦言來巴黎看秀在穿著上嘗試點不一樣的。（圖／記者張妤瑄攝）



為了表達對這場秀的重視，曾馨瑩也大膽嘗試少有的全黑造型，以帶有點透明感的服裝搭配金色飾品，詮釋與平常不同的優雅風格。秀後她透露看中秀上一套膚色刺繡禮服，但因為過於性感，想之後請王太做改良在收藏進自己的衣帽間。

▲曾馨瑩透露與王陳彩霞的淵源很深，從婚前就結下深厚緣份。（圖／記者張妤瑄攝）



侯佩岑、謝金燕不約而同，也都穿全黑造型現身，各自演繹不同的性感韻味。侯佩岑的白色高領透膚蕾絲上衣內，隱約露出黑色Bra；「姐姐」的黑色透膚長洋裝，全身皆若隱若現，尺度跟過往一樣火辣。

▲（依序）侯佩岑隱約露出黑色Bra，模樣十分性感；謝金燕則是全身若隱若現，依舊火辣。（圖／記者張妤瑄攝）



夏姿2020春夏，以「芯藝」為題，將具有東方代表性的「竹」當作重要符碼，秀場佈置用了超過千碼的烏干紗幻化成蓊綠竹林模樣，當模特兒在蜿蜒的秀場中走動時，更有讓人置身竹林之感。

▲夏姿2020春夏系列，以以「芯藝」為題，「竹」為主要意象。（圖／記者張妤瑄攝）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

觀察48套設計，王陳彩霞將東西元素巧妙結合，融入旗袍剪裁與盤釦、肚兜輪廓等，但搭配透膚蕾絲裙款，前短後長等剪裁，讓東方優雅微微流露性感韻味，同時又顯得更加年輕與摩登。全系列設計，不只能吸引喜愛東方風格的外國人，更能讓年輕東方女孩們，也能穿出有別具新意的典雅感。

▲服裝上的「竹」刺繡，優雅又具東方韻味；剪裁上則融合西式現代風格。整體塑造更年輕的感覺。（圖／品牌提供）