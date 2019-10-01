fb ig video ETtoday search mobile

巴黎直擊／曾馨瑩跨海挺王陳彩霞　爆料人生第一顆鑽石是因「走夏姿秀」而得到

> >

記者張妤瑄／巴黎報導

台灣品牌夏姿・陳（SHIATZY CHEN）甫於巴黎時間9／30晚間舉辦2020春夏女裝秀，場內星光熠熠，包括台灣女星侯佩岑、「姐姐」謝金燕、郭董夫人曾馨瑩都到場，因演出周杰倫新歌〈說好不哭〉MV爆紅的日本新生代女星三吉彩花也現身力挺台灣設計師王陳彩霞。

▲▼巴黎時裝周／夏姿2020春夏女裝秀嘉賓。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼巴黎時裝周／夏姿2020春夏女裝秀嘉賓。（圖／記者張妤瑄攝）

▲來挺王陳彩霞的名人超多，包含侯佩岑、謝金燕、郭董夫人曾馨瑩、日本女星三吉彩花等。（圖／記者張妤瑄攝）

郭董夫人曾馨瑩首度參加巴黎時裝周，首站就力挺王太，她透露其實婚前就與王太結緣，曾經參與夏姿年度大秀，可說是女模之一，當時在服裝秀上扮演「精靈」，秀後除了得到酬勞外，還因為那年夏姿恰巧與鑽石品牌De Beers合作，拍了形象照後，意外得到人生第一顆鑽石。

▲▼巴黎時裝周／夏姿2020春夏女裝秀嘉賓。（圖／記者張妤瑄攝）

▲曾馨瑩透露平常鮮少穿得全身黑，坦言來巴黎看秀在穿著上嘗試點不一樣的。（圖／記者張妤瑄攝）

為了表達對這場秀的重視，曾馨瑩也大膽嘗試少有的全黑造型，以帶有點透明感的服裝搭配金色飾品，詮釋與平常不同的優雅風格。秀後她透露看中秀上一套膚色刺繡禮服，但因為過於性感，想之後請王太做改良在收藏進自己的衣帽間。

▲▼巴黎時裝周／夏姿2020春夏女裝秀嘉賓。（圖／記者張妤瑄攝）

▲曾馨瑩透露與王陳彩霞的淵源很深，從婚前就結下深厚緣份。（圖／記者張妤瑄攝）

侯佩岑、謝金燕不約而同，也都穿全黑造型現身，各自演繹不同的性感韻味。侯佩岑的白色高領透膚蕾絲上衣內，隱約露出黑色Bra；「姐姐」的黑色透膚長洋裝，全身皆若隱若現，尺度跟過往一樣火辣。

▲▼巴黎時裝周／夏姿2020春夏女裝秀嘉賓。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼巴黎時裝周／夏姿2020春夏女裝秀嘉賓。（圖／記者張妤瑄攝）

▲（依序）侯佩岑隱約露出黑色Bra，模樣十分性感；謝金燕則是全身若隱若現，依舊火辣。（圖／記者張妤瑄攝）

夏姿2020春夏，以「芯藝」為題，將具有東方代表性的「竹」當作重要符碼，秀場佈置用了超過千碼的烏干紗幻化成蓊綠竹林模樣，當模特兒在蜿蜒的秀場中走動時，更有讓人置身竹林之感。

▲▼巴黎時裝周／夏姿2020春夏女裝秀嘉賓。（圖／記者張妤瑄攝）

▲▼巴黎時裝周／夏姿2020春夏女裝秀嘉賓。（圖／記者張妤瑄攝）

▲夏姿2020春夏系列，以以「芯藝」為題，「竹」為主要意象。（圖／記者張妤瑄攝）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

觀察48套設計，王陳彩霞將東西元素巧妙結合，融入旗袍剪裁與盤釦、肚兜輪廓等，但搭配透膚蕾絲裙款，前短後長等剪裁，讓東方優雅微微流露性感韻味，同時又顯得更加年輕與摩登。全系列設計，不只能吸引喜愛東方風格的外國人，更能讓年輕東方女孩們，也能穿出有別具新意的典雅感。

▲巴黎時裝周／夏姿2020春夏系列女裝秀。（圖／SHIATZY CHEN提供）

▲巴黎時裝周／夏姿2020春夏系列女裝秀。（圖／SHIATZY CHEN提供）

▲巴黎時裝周／夏姿2020春夏系列女裝秀。（圖／SHIATZY CHEN提供）

▲巴黎時裝周／夏姿2020春夏系列女裝秀。（圖／SHIATZY CHEN提供）

▲巴黎時裝周／夏姿2020春夏系列女裝秀。（圖／SHIATZY CHEN提供）

▲服裝上的「竹」刺繡，優雅又具東方韻味；剪裁上則融合西式現代風格。整體塑造更年輕的感覺。（圖／品牌提供）

關鍵字：

巴黎直擊, 巴黎時裝周, 時裝周, PFW, SS20, 女裝, 夏姿, 王陳彩霞, 侯佩岑, 謝金燕, 時尚穿搭, 郭董, 郭台銘, 郭夫人, 夏姿・陳, 夏姿陳, 夏姿, SHIATZY CHEN, 周杰倫, 周董, 說好不哭
fashion.net

熱門文章

巴黎直擊／三宅一生芭蕾舞者旋轉到飛天、場上溜滑板超歡樂

Boucheron用珠寶帶妳遊巴黎　創辦人的貓咪變超萌戒指

巴黎直擊／LEONARD「糖果紙」上身　金屬光印花有大膽新意

孫芸芸、陳庭妮火速入手COACH新包！IG大熱「隨便擺拍都時尚」

台灣小吃、羅浮宮名畫躍上Swatch　訂製錶最快15分鐘到手

少女瘋搶Reebok x BT21增高鞋！7種角色躲在鞋跟萌翻天

一秒變頂級召喚師！LV替《英雄聯盟》世界大賽打造「冠軍獎盃手提箱」

星．上妝／《說好不哭》三吉彩花獨鍾玫瑰色　YSL賣到缺貨

人魚綠太美！凱莉珍娜攜手BALMAIN推超美彩妝

HOT・Stuff／舒淇也有收藏H＆M　Conscious Exclusive禮服要開賣啦！

ET Fashion

推薦閱讀

巴黎時裝周／Lisa優雅挺CELINE　粉絲暴動尖叫，引外國人頻問：她是誰？

巴黎直擊／張鈞甯胸側挖空鐵塔下看SAINT LAURENT　火辣拼嫩星歐陽娜娜　

偷窺張鈞甯飯店性感照　全身包在布料下「黑色絲襪」讓男人秒淪陷

巴黎時裝周／張鈞甯、歐陽娜娜比帥　Rosé放送「螞蟻腰」最有誠意 網美們快打卡！DAKS在SOGO升起熱氣球　還開限時「英倫風書店」 巴黎直擊／嗨爆！三宅一生新人處女秀　芭蕾舞者旋轉到飛天、場上溜滑板超歡樂 巴黎直擊／LEONARD「糖果紙」上身　金屬光印花有大膽新意 巴黎直擊／秦嵐露香肩賞VALENTINO　想敗全套當「仙女」 巴黎直擊／女模停格踩「海豚高跟鞋」！THOM BROWNE的制服世界超瘋狂 巴黎直擊／Schiaparelli把動物園玩出藝術　鸚鵡、金魚缸變美衫

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面