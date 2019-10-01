fb ig video ETtoday search mobile

巴黎直擊／agnès b.模特兒抱「嬰兒」走秀　奶爸、奶媽都能有法國文藝味

> >

記者張妤瑄／巴黎報導

巴黎時裝周接近尾聲，agnès b.甫於巴黎時間9月30日上午在巴黎當代藝術中心東京宮舉辦2020春夏大秀，一慣的小清新法國文藝風格，不譁眾取寵，細細品味能體驗到設計師對質感生活風格的堅持，且照樣在69套設計中注入近來喜愛的藝術家設計。

▲▼巴黎時裝周／agnes b. 2020春夏系列大秀。（圖／CFP）

▲▼巴黎時裝周／agnes b. 2020春夏系列大秀。（圖／CFP）

▲agnès b.在春夏大秀中，用各個不同生活角色詮釋獨有的巴黎文藝氣息。（圖／CFP）

agnès b.的男女裝設計不走任何浮誇的路線，套套都是日常中可以穿著的服裝，細細品味就能發現穿著者對細節與品味的追求，設計師Agnès b.並透過多樣化的風格，告訴大家不論何時何地、不論是年輕亦或者年長、上班族或是奶媽、奶爸，都能穿出清新文藝氣質。

▲▼巴黎時裝周／agnes b. 2020春夏系列大秀。（圖／CFP）

▲▼巴黎時裝周／agnes b. 2020春夏系列大秀。（圖／CFP）

▲男模與女模抱著假嬰兒上場，特殊橋段畫面留下深刻印象。（圖／CFP）

向來給人年輕活力的風格，agnès b.一開秀就用運動服吸睛，用獨特的雙口袋的腰包呼應街頭潮流；棒球帽、後背包、連帽上衣、泳裝，無一不是時下年輕人衣櫃必備單品。但接下來風格變奏，男模、女模紛紛抱著假嬰兒娃娃走秀，潮流時尚模樣，有設計師Agnès b.提倡人人都能在生活中享受時尚的概念。

▲▼巴黎時裝周／agnes b. 2020春夏系列大秀。（圖／CFP）

▲開場用年輕的街頭運動風格吸睛。（圖／CFP）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

巴黎街頭藝術家Jordane Saget等人的作品，也成為服裝圖騰，亮眼的檸檬黃幾何印花，讓簡約單品立刻亮起來。當然，經典的照片印花傳統也沒少，沁涼的大海畫面亦或者想像中的巴黎街角咖啡店一隅，都成為當代男人女人們解放忙碌生活的偷閒角落。

▲▼巴黎時裝周／agnes b. 2020春夏系列大秀。（圖／CFP）

▲▼巴黎時裝周／agnes b. 2020春夏系列大秀。（圖／CFP）

▲▼巴黎時裝周／agnes b. 2020春夏系列大秀。（圖／CFP）

▲與巴黎街頭藝術家Jordane Saget的合作、招牌的照片衫，都是秀上沒有缺席的經典元素。（圖／CFP）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

在 Instagram 查看這則貼文

ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 張貼

關鍵字：

agnès b., agnes b, agnes b., 巴黎時裝周, 時裝周, PFW, 巴黎直擊, 男裝, 女裝
fashion.net

熱門文章

巴黎直擊／三宅一生芭蕾舞者旋轉到飛天、場上溜滑板超歡樂

Boucheron用珠寶帶妳遊巴黎　創辦人的貓咪變超萌戒指

巴黎直擊／LEONARD「糖果紙」上身　金屬光印花有大膽新意

孫芸芸、陳庭妮火速入手COACH新包！IG大熱「隨便擺拍都時尚」

台灣小吃、羅浮宮名畫躍上Swatch　訂製錶最快15分鐘到手

少女瘋搶Reebok x BT21增高鞋！7種角色躲在鞋跟萌翻天

一秒變頂級召喚師！LV替《英雄聯盟》世界大賽打造「冠軍獎盃手提箱」

星．上妝／《說好不哭》三吉彩花獨鍾玫瑰色　YSL賣到缺貨

人魚綠太美！凱莉珍娜攜手BALMAIN推超美彩妝

HOT・Stuff／舒淇也有收藏H＆M　Conscious Exclusive禮服要開賣啦！

ET Fashion

推薦閱讀

巴黎直擊／曾馨瑩跨海挺王陳彩霞　爆料人生第一顆鑽石是因「走夏姿秀」而得到

巴黎時裝周／Lisa優雅挺CELINE　粉絲暴動尖叫，引外國人頻問：她是誰？

巴黎直擊／張鈞甯胸側挖空鐵塔下看SAINT LAURENT　火辣拼嫩星歐陽娜娜　

偷窺張鈞甯飯店性感照　全身包在布料下「黑色絲襪」讓男人秒淪陷 巴黎時裝周／張鈞甯、歐陽娜娜比帥　Rosé放送「螞蟻腰」最有誠意 網美們快打卡！DAKS在SOGO升起熱氣球　還開限時「英倫風書店」 巴黎直擊／嗨爆！三宅一生新人處女秀　芭蕾舞者旋轉到飛天、場上溜滑板超歡樂 巴黎直擊／LEONARD「糖果紙」上身　金屬光印花有大膽新意 巴黎直擊／秦嵐露香肩賞VALENTINO　想敗全套當「仙女」 巴黎直擊／女模停格踩「海豚高跟鞋」！THOM BROWNE的制服世界超瘋狂

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面