巴黎直擊／agnès b.模特兒抱「嬰兒」走秀　奶爸、奶媽都能有法國文藝味

記者張妤瑄／巴黎報導

巴黎時裝周接近尾聲，agnès b.甫於巴黎時間9月30日上午在巴黎當代藝術中心東京宮舉辦2020春夏大秀，一慣的小清新法國文藝風格，不譁眾取寵，細細品味能體驗到設計師對質感生活風格的堅持，且照樣在69套設計中注入近來喜愛的藝術家設計。

▲agnès b.在春夏大秀中，用各個不同生活角色詮釋獨有的巴黎文藝氣息。（圖／CFP）



agnès b.的男女裝設計不走任何浮誇的路線，套套都是日常中可以穿著的服裝，細細品味就能發現穿著者對細節與品味的追求，設計師Agnès b.並透過多樣化的風格，告訴大家不論何時何地、不論是年輕亦或者年長、上班族或是奶媽、奶爸，都能穿出清新文藝氣質。

▲男模與女模抱著假嬰兒上場，特殊橋段畫面留下深刻印象。（圖／CFP）



向來給人年輕活力的風格，agnès b.一開秀就用運動服吸睛，用獨特的雙口袋的腰包呼應街頭潮流；棒球帽、後背包、連帽上衣、泳裝，無一不是時下年輕人衣櫃必備單品。但接下來風格變奏，男模、女模紛紛抱著假嬰兒娃娃走秀，潮流時尚模樣，有設計師Agnès b.提倡人人都能在生活中享受時尚的概念。

▲開場用年輕的街頭運動風格吸睛。（圖／CFP）



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巴黎街頭藝術家Jordane Saget等人的作品，也成為服裝圖騰，亮眼的檸檬黃幾何印花，讓簡約單品立刻亮起來。當然，經典的照片印花傳統也沒少，沁涼的大海畫面亦或者想像中的巴黎街角咖啡店一隅，都成為當代男人女人們解放忙碌生活的偷閒角落。

▲與巴黎街頭藝術家Jordane Saget的合作、招牌的照片衫，都是秀上沒有缺席的經典元素。（圖／CFP）



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