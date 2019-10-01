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巴黎直擊／Mulberry英倫印花配鎖鍊　maje泳池照片入衣捎來清涼感

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▲Mulberry、sandro、maje的2020春夏系列新品搶先逛。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／巴黎報導

巴黎時裝周期間，不少未走秀的品牌也都在此舉辦靜態發表會，英國時尚品牌Mulberry、法國品牌sandro、maje都舉辦2020春夏系列發表，用花卉圖騰、糖果色系詮釋輕盈甜美的夏日風情。

▲巴黎時裝周／Mulberry、maje 2020春夏系列女裝發表會。（圖／品牌提供、記者張妤瑄攝）

▲（左起）Mulberry、maje在春夏系列中，都大量使用印花與圖騰元素。（圖／品牌提供、記者張妤瑄攝）

Mulberry迎來創意總監Johnny Coca後，服裝設計轉為更具都會性的風格，春夏除有大量飽和色塊吸睛外，還加入英國經典的蘇格蘭格紋，並靠不規則剪裁，或是剛毅的金屬鏈腰帶、飾品等，塑造中性英倫風情，恰恰呼應「不羈現代感」的主題。

▲巴黎時裝周／Mulberry 2020春夏系列女裝發表會。（圖／Mulberry提供）

▲巴黎時裝周／Mulberry 2020春夏系列女裝發表會。（圖／Mulberry提供）

▲巴黎時裝周／Mulberry 2020春夏系列女裝發表會。（圖／Mulberry提供）

▲巴黎時裝周／Mulberry 2020春夏系列女裝發表會。（圖／Mulberry提供）

▲巴黎時裝周／Mulberry 2020春夏系列女裝發表會。（圖／Mulberry提供）

▲Mulberry的2020春夏系列中，完美平衡經典英式元素與現代都會風格。（圖／品牌提供）

sandro以環遊世界為靈感，從巴黎到印度，用簡約的白色蕾絲、牛仔褲等單品，詮釋巴黎女郎的浪漫與自信，同時又透過遊歷印度的視角，將豐富的印花與飽和的色彩，諸如桃紅色花卉面料、叢林中的孟加拉虎等，詮釋出女人熱情野性的一面。全新的束口包能變成腰包使用，一口氣推出橘色、黃色等亮色，是2020全新款式。

▲巴黎時裝周／sandro 2020春夏系列女裝發表會。（圖／記者張妤瑄攝）

▲sandro明年起會有新包款加入，束口包還能變成腰包。（圖／記者張妤瑄攝）

maje整體以海邊為主要設計靈感，邁阿密海灘的熱情運動，池畔邊戲水的優雅巴黎女郎，透過個性丹寧、大膽西裝、甜美的短裙套裝等，詮釋春夏的maje女子。其中，與美國攝影師Slim Aarons合作的聯乘單品，涼爽的水波紋成了上衣、短褲的印花，為夏日捎來一抹涼感氣息，是讓人眼睛為之一亮的迷你系列。

▲巴黎時裝周／maje 2020春夏系列女裝發表會。（圖／記者張妤瑄攝）

▲巴黎時裝周／maje 2020春夏系列女裝發表會。（圖／記者張妤瑄攝）

▲巴黎時裝周／maje 2020春夏系列女裝發表會。（圖／記者張妤瑄攝）

▲maje春夏中使用許多海邊與泳池元素，與Slim Aarons的合作也是源於這個設計主軸。（圖／記者張妤瑄攝）

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巴黎時裝周, 時裝周, SS20, 女裝, , , sandro, maje, Mulberry, PFW, 巴黎直擊, 2020春夏
fashion.net

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