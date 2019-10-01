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孔曉振蕾絲衣洩少女心　巧搭伯爵珠寶逆齡成功

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▲▼孔曉振 。（圖／翻攝孔曉振IG,品牌提供）

▲孔曉振拿著賈姬戴伯爵錶的歷史資料端詳。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星孔曉振雖然不是大眾印象中典型韓式美女，剛出道還曾被嫌不夠漂亮，但她靠演技實力贏得矚目，被封為「收視女王」。她無論在螢光幕前或私生活，都以自然、不做作的氣質擄獲目光，從她的穿搭即可發現39歲的她，其實充滿少女心。

▲▼孔曉振 。（圖／翻攝孔曉振IG,品牌提供）

▲紮起麻花辮、白襯衫搭印花小背心，孔曉振流露少女味。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

孔曉振身高172公分，是天生的衣架子，但她認為：「時尚最難在日常！隆重的打扮往往只需要一件稱職的禮服和相對完美的妝髮，就能立即展現氣場。但每日都得穿搭的日裝造型，反而是最能看出妳的風格和品味維持的考驗。」

▲▼孔曉振 。（圖／翻攝孔曉振IG,品牌提供）

▲孔曉振穿湖水綠蕾絲細肩帶上衣搭丹寧褲，搭伯爵Possession系列珠寶展現浪漫風格。（圖／伯爵提供，以下同）

她最喜愛隨興的打扮，身上常出現丹寧單品，或是白襯衫搭印花圖案小背心，甚至是田園風的小碎花洋裝，她都能駕馭；她也帶有少女心，曾穿湖水綠蕾絲細肩帶上衣展現甜美風格，再搭上丹寧褲，浪漫中又帶有個性。

▲▼孔曉振 。（圖／翻攝孔曉振IG,品牌提供）▲▼孔曉振 。（圖／翻攝孔曉振IG,品牌提供）

▲伯爵Possession 18K玫瑰金鑽石流蘇耳環247,000元（左），18K玫瑰金土耳其石鑲鑽墜鍊55,000元。

關於飾品，孔曉振也有搭配心機，她表示：「隨性並非隨便，因為穿得很輕鬆，所以搭配的首飾反而成為關鍵。我喜歡黃金的顏色，因為它散發著古樸又智慧般的光彩。」她所代言的伯爵（PIAGET）Possession系列珠寶正是她的心頭好，最常戴鑽石流蘇耳環，另外搭配細細的土耳其石鑲鑽墜鍊也能聚焦，而無名指則一次疊戴3款戒指，時髦有型。

▲▼孔曉振 。（圖／翻攝孔曉振IG,品牌提供）

▲▼孔曉振 。（圖／翻攝孔曉振IG,品牌提供）▲▼孔曉振 。（圖／翻攝孔曉振IG,品牌提供）▲▼孔曉振 。（圖／翻攝孔曉振IG,品牌提供）

▲孔曉振無名指一次戴3只Possession戒指，包括土耳其石鑲鑽戒指（左起）93,000元，孔雀石鑲鑽戒90,000元，18K玫瑰金鑲鑽戒170,000元。

關鍵字：

孔曉振, 伯爵, PIAGET
fashion.net

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