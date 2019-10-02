吹個頭髮手好痠！日本「桌上型吹風機」根本長髮女孩的懶人救星　

編輯／JJ 圖／翻攝自Iris Ohyama官網、博客來、Pchome、TESCO

對於長髮的女孩來說，天天洗頭是何其麻煩的事相信大家都能體會，更別說洗完頭要吹頭髮，是時間、耐心與手臂肌肉的挑戰，讓人常常懶得吹乾直接放棄，為了不讓這壞習慣使髮質崩壞、頭痛找上門，現在出現了一項法寶「桌上型吹風機」！兩手空空也能把頭髮吹乾，根本是女孩們追求的共同夢想啊～

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這款「桌上型吹風機」來自於日本家電品牌「IRIS OHYAMA」，將吹風機加裝了底座的設計，讓它能夠固定在平面上，只要坐在吹風機前，雙手撥撥頭髮、輕鬆的整理，就能毫不費力氣的將頭髮吹乾。

厲害的地方是這款桌上型吹風機強調「低音量」，一般吹風機音量大約是70～80分貝，桌上型吹風機只有50分貝左右，讓你即使一邊吹頭髮一邊使用手機、看電視，都還是能聽到聲音，不會再因為正在吹頭髮而什麼都聽不到囉！

另外，習慣手持的女孩也可以隨時拿起來，因為吹風機有四種階段的角度可調整，所以底座也能直接當作把手喔。

有些吹風機的熱風溫度超高，不僅容易吹到流汗、機身很燙，對頭髮來說更是損傷，但是這台桌上型吹風機的暖風是「溫暖」的，且受熱相當平均，也很快乾，負離子效果還能終結毛躁髮～

除了給自己的秀髮使用外，因為吹出來的風很溫和，在給家裡的毛小孩洗完澡後拿來吹乾毛髮也很適合～平常在家擦指甲油，也能利用桌上型吹風機加速風乾指甲油，是不是超級方便？日本定價為5,980日圓。

當然，習慣手持吹風機的女孩買不起萬把塊的高級吹風機，也稍嫌上面介紹的桌上型吹風機不便宜的話，以下這些平價的負離子吹風機也相當受歡迎，像是Panasonic國際牌負離子吹風機只要台幣590元，PHILIPS飛利浦 沙龍級護髮水潤負離子專業吹風機千元有找，NT＄990，TESCOM 低噪音負離子吹風機NT＄990也是怕吵人的首選～

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