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巴黎時裝周／古力娜扎「花朵裝」看Alexander McQueen　凱亞葛柏一天趕三場

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▲古力娜扎 。（圖／翻攝自微博古力娜扎工作室）

▲古力娜扎現身Alexander McQueen 2020春夏時裝看秀，再次美出國際。（圖／翻攝自微博古力娜扎工作室）

記者鮑璿安 ／台北報導

巴黎時裝周進入最後倒數階段，Alexander McQueen與Stella McCartney於同日展開2020春夏時裝大秀，經過創意總監Sarah Burton的巧手，Alexander McQueen在本季更顯浪漫和柔美，Stella McCartney則多了女性硬挺氣息，超模凱亞葛柏（Kaia Gerber）也在一日之內大趕場，走完三場大秀，讓時尚戰增添話題。

Alexander McQueen創意總監Sarah Burton在這一季試圖讓服飾說出自身故事，甚至在裙裝上融入了整個團隊的簽名，不只是一個人的作品，更顯意義，同時循環使用了此前的作品元素，甚至有Alexander McQueen本人的影子閃現。

▲巴黎時裝周。（圖／CFP）

▲巴黎時裝周。（圖／CFP）

▲Sarah Burton將鏤空玩出新高度，呈現女性柔美氣質。（圖／CFP）

本季在材質大量融入了皮革、刺繡、羽毛、亞麻等豐富元素，再以拼接、解構手法彰顯夢幻風格，細節上處處可見用心。手工皺褶裙裝下飾以拼貼漸層花朵，仿佛在春夏之際靈動盛開一般，帶給觀眾無數玩味和視覺享受。Sarah Burton也將鏤空玩出新高度，鏤空腰部加入了繩圈作為銜接，柔美之餘注入了剛硬靈魂。

▲巴黎時裝周。（圖／CFP）

▲巴黎時裝周。（圖／CFP）

▲古力娜扎 。（圖／翻攝自微博古力娜扎工作室）

▲花瓣高跟鞋跟成為焦點，大陸藝人古力娜扎現身看秀。（圖／CFP、微博古力娜扎工作室）

配件同樣不可小覷，以花朵造型作為高跟鞋底，卻依舊保留了柔軟花瓣的視覺感，讓人看到就不自覺想收入。其餘配飾則以金色為主色，纏繞、環狀、垂墜等方式，將飾品提升到藝術高度。同場也有大陸女星古力娜扎現身看秀，穿著波紋花蕾印花裙空降秀場，佩戴金屬雕花耳環，相當符合本季風格，依舊美到驚艷全球。

▲巴黎時裝周。（圖／CFP）

▲巴黎時裝周。（圖／CFP）

▲巴黎時裝周。（圖／CFP）

▲巴黎時裝周。（圖／CFP）

▲Stella McCartney在巴黎歌劇院揭開大秀，剪裁以及黑白拼接成為主軸。（圖／CFP）

同日登場的還有Stella McCartney，在巴黎歌劇院揭開大秀序幕，本季結合了剛硬的黑白拼接以及流暢的輪廓線條，賦予衣著實穿性，展現柔美同時又多了個性。Stella依舊拿出擅長的剪裁技巧，一體成型的碎花洋裝和透視上衣，絲毫不顯枯燥，通過各種放射線條，讓衣著多了新意。

▲巴黎時裝周。（圖／CFP）

▲巴黎時裝周。（圖／CFP）

▲超模凱亞葛柏（Kaia Gerber）超趕場，同日走完Alexander McQueen、Stella McCartney、Sacai伸展台。（圖／CFP）

有趣的是，超模凱亞葛柏（Kaia Gerber）一天走完Alexander McQueen與Stella McCartney以及Sacai伸展台，忙碌趕三場卻不影響發揮，演繹粉色Alexander McQueen羽毛裝以及Stella McCartney放射碎花洋裝，和Sacai的水墨裙，將三大品牌發揮得淋漓盡致，也讓粉絲一飽眼福。

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關鍵字：

巴黎, 時裝周, 2020春夏, 男裝, 女裝, 時裝, Alexander McQueen, Stella McCartney
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