安格斯12星座一周運勢9/30-10/6　金牛走到哪都旺、獅子桃花出現

牡羊 3.21~4.20

太陽進駐了羊座的姻緣宮，並不代表羊座本週有機會終結單身，而是意謂著你和結婚特別有緣，那麼就別拒絕身邊朋友的紅色炸彈，多進出些充滿喜氣的地方，也能為自己增加幸福的情緣。只是此時需要試著維持工作與感情的平衡，近期忙碌運勢一波波的到來，積極的你咬牙前進，將可以在此時創下人生佳績。

金牛 4.21~5.20

朋友宮中吉星高照，這週的牛座走到哪都彷彿會自體發光，能吸引到貴人，單身者還有緣分來敲門呢，此時與牛兒的最佳伴侶就是工作了，本週若能保持高度專注與熱情在工作上，那麼優異的表現將令旁人感到驚艷。只是有對象的牛兒，此時走入磨合期，是不是有必要為了有個伴侶而投入一份感情就是得深思熟慮。

雙子 5.21~6.20

愉快的人際互動一向是雙子的強項，不過最近工作或生活上將出現不少溝通方面的考驗，可能是主管或師長有意要磨你，挑戰你危機處理的能力，事情波折不少，得繃緊神經向前邁進，熬完這段日子，你的專業力將更晉級。感情方面則要小心漫不經心的態度惹惱了情人或心上人，一昧陽奉陰違或是表面討好，終會讓感情破局的。

巨蟹 6.21~7.21

與其花時間規劃運動、飲食，都不如實際付出行動來得重要，本週蟹座什麼事都很容易落入一個空想迴旋，想著想著就作罷，雖然計畫的十分周密，卻不容易踏出第一步，很多事轉了一圈才發現自己並沒有走太遠，生活上如此，感情上也可能原地踏步，還是要花心思努力經營，找出讓情人不開心的點，好好溝通還是能有所轉圜。

獅子 7.22~8.22

這週很可能出現不少突如其來的事件，剛好考驗獅子對於環境變化的反應力，愈是重要時刻愈要冷靜下來好好思考後再決定，以避免日後為一時的衝動誤判而付出代價。此時感情運勢頗旺，獅子得留意身邊的友善眼神，10月開始有桃花出現的機會，不妨耐心等待；有對象者表面平淡但私底下感情十分強烈，有峰迴路轉的感情變化。

處女 8.23~9.22

太陽座落處女座財富宮位的好運，將能帶給每個處女座人際運勢提升的機會，連帶事業工作也能如虎添翼，表現令人期待，在有心人士的幫忙與指導下，你會發現難做的事也順利了許多。感情適合長期規劃，不宜操之過急，關係中只要小小前進，就能開啟交往的契機。

天秤 9.23~10.22

秤座本週本命宮持續有兩大行星守護，乍看之下運勢順遂不已，但其實還是有些小波折暗藏其中，別仗著自己運勢好就顯得草率隨意，最近的你運勢可說是有好有壞相互摻雜，如果可以保持平心靜氣，就算麻煩在前，也能一件一件解決，此時也不宜太放縱身體，到處邀約玩樂吃美食，可能會讓身體一下子像吹氣球一般長胖變大隻喔！

天蠍 10.23~11.22

天蠍心頭那股揮之不去的壓力與窒悶感，讓這週的你特別容易感到疲乏，隨時都想逃離馬不停蹄的生活節奏，不過蠍座的惡夢很快會走到尾聲，工作、家庭的負擔慢慢獲得紓通。至於感情上桃花不少，不妨多參加朋友們的聚會，將有助於穩定你們的感情。試著去學學瑜珈或是靈修之類的活動，會讓你更懂得思考對自己有幫助的事物

射手 11.23~12.21

本週射手的粗枝大葉容易為你添上麻煩，特別是工作上某些行政報表，或重要的事務表格上可能有出槌的機會，得發揮射手三寸不爛舌進行疏通，透過面對面的接觸，事情將可得到最完善的處理與解決。在愛情方面和情人有著很穩定的成長和發展，此時默契不錯，很多原本說不通的問題，也能夠在一些溝通和討論之後就可以得解決。

魔羯 12.22~1.19

有太陽、金星、水星在事業宮的加持，魔羯本週運勢穩若泰山，雖然工作上的眉眉角角讓你愈來愈被邊緣化，但魔羯愈孤立愈專注也愈堅持，就算麻煩來上門，也多半能兵來將擋、水來土淹，只是感情上的起起伏伏有時不單只有一人退讓就好，兩人都要更充分的溝通才能在磨擦中更了解彼此。

水瓶 1.20~2.18

表現平穩的一週，雖然工作上與生活上讓你有點疲於奔命，但伴隨而來的成就感或是小額獎金，都能讓你更有動力堅持下去，本週是血汗交織的奮鬥時刻，苦你心志、勞你筋骨的事不少，但天降大任於你，就放手接起吧！然而壓力重重下，情人的關懷是最好的撫慰，已有對象的~兩人風雨中感情將與日俱增。

雙魚 2.19~3.20

魚座本週運勢不算差，但心情特別脆弱，極容易受到身旁朋友的影響，情緒起起伏伏的，人際關係也有剪不斷理還亂的態勢，與其在意那些紛紛擾擾，建議你多留一點獨處的時間給自己，好好沈澱之後再來進行人際、感情上的斷捨離。工作方面多勞多得，半分也偷懶不得，但今日的付出日後都將在獎金收入得到收穫。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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