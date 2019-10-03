《哈利波特》番外篇新版佛地魔是183法國小鮮肉！超高顏值根本魅惑系王子

哈利波特迷接下來可得鎖定這部，由法國導演Joris Faucon Grimaud募資拍攝的短片《佛地魔的起源The House of Gaunt》，飾演佛地魔的鮮肉Maxence Danet-Fauvel實在太帥了！



這個非官方的自製短片根據JK羅琳小說《哈利波特與混血王子的背叛》改編而成，主要講述佛地魔的出身，而最吸睛的肯定是這位新一代佛地魔，1993年出生的Maxence Danet-Fauvel是個巨蟹帥哥，身高183公分，有著電力十足的雙眼，加上那時而陽光、時而憂鬱的神情，完全就是女孩心中的魅惑系王子。

模特兒出身的Maxence Danet-Fauvel曾出演過Mist Canyon的〈Invisible Self〉MV，2019年加盟法國同志網路劇《Skam France》的演出後，俊美的高顏值擄獲許多粉絲芳心，片中還有大尺度全裸養眼鏡頭，也讓他成了男同志的幻想天菜。

有被Maxence電到的不妨趕快追蹤一下他的IG，而《佛地魔的起源The House of Gaunt》預計可於2020年1月Youtube免費觀看。

在 Instagram 查看這則貼文 Maxence Danet-Fauvel（@maxencefvl）分享的貼文 於 PST 2017 年 1月 月 5 日 上午 3:01 張貼



Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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