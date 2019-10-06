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11種牙齒美白方式優缺點、價格整理，讓你擺脫大黃牙

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牙齒由外到內分為透明色的牙釉質（琺瑯質）、淡黃色的牙本質（象牙質），以及最內層牙髓組織。正常人的牙齒為象牙白偏黃淡色，主要就是牙本質的顏色，有些人天生牙釉質較厚，牙齒就會偏白；以16個色階區分，大部分的人介於A3~A3.5之間的4個色階。

而後天牙齒變色的常見原因，除了茶、咖啡、可樂、紅酒等飲品，造成色素沉積；日常飲食中的咖哩、泡菜、巧克力，或是抽菸、嚼檳榔，也都會影響齒色。

另外，罹患蛀牙、牙周病，或是使用含氟牙膏過量，會造成牙齒表面小白點的「氟牙斑」、「黃牙斑」；或是長期使用抗生素「四環黴素」治療慢性支氣管炎，也會造成黃牙；隨著年齡增加，牙齒也會偏黃。

想要逆轉滿口的黃牙，透過現代牙齒美白的科技，就能輕鬆讓黃牙漂白。常見的方式如下：

美白牙貼

利用含有漂白藥劑的貼片，例如：過氧化尿素、過氧化氫等，由於貼片的漂白藥劑成分較低，需1~2星期才能有效去除牙齒的色素沉澱。

優點：價格便宜、操作便利，可於任何時間進行。
缺點：貼片不容易完全覆蓋牙齒表面，導致美白效果不均勻，不當使用可能損傷牙齦及琺瑯質。
費用：800~1000元。

美白牙托

市面有簡易的自製齒模，或由專業牙醫師製作牙齒美白專用牙托，可讓牙托與每顆牙齒更加密合，使用時將漂凝膠放在牙托上，每天配戴1~2小時，通常1星期後即可見效，不建議持續使用超過1個月。

優點：操作便利，可於任何時間進行。
缺點：誤吞藥劑可能傷害喉嚨，不當使用可能造成牙齒敏感或傷害牙齦軟組織。
費用：2000~15000元。

美白牙膏

利用具有拋光效果的貝類灰石、多聚磷酸鈉等顆粒，或是含有微酸性、過氧化物等成分，可去由牙齒表面汙垢，大約1個月才有些微效果，但不建議天天使用，以免造成牙齒敏感。

優點：較不傷害牙齒。
缺點：美白無法立即見效，美白效果有限且因人而異。
費用：100~1000元。

美白漱口水

利用過氧化物或檸檬、食鹽等天然美白成份，建議選擇不含酒精成份的漱口水，較不傷害口腔黏膜。

優點：可去除口腔異味，較不傷害牙齒。
缺點：美白無法立即見效，美白效果有限且因人而異。
費用：100~300元。

潔牙粉

潔牙粉是利用顆粒較粗大的磨擦劑，例如：碳酸鈣、碳酸、滑石粉等，透過摩擦力將牙齒表面色素去除，達到拋光的效果，使用時避免快速、用力摩擦牙齒，適合有菸垢、檳榔垢的人使用，一星期不超過3次。

優點：可去除菸垢、檳榔垢等深色的色素沉澱。
缺點：容易刺激口腔黏膜及傷害牙齒、牙齦。
費用：50~100元。

噴砂美白

類似洗牙的物理美白方式，利用含有碳酸氫鈉、碳酸氫鈣的顆粒，合併氣壓及水柱，以噴砂處理機移除牙齒表面色素沉澱，可有效去除菸垢、檳榔垢、咖啡垢、茶垢等，每次療程約15~20分鐘，只能恢復原有的牙齒顏色，但無法將牙齒變白，約可維持1~2年。

優點：較不傷害牙齒及牙齦軟組織。
缺點：美白效果有效，術後容易牙齦流血。
費用：5000~1萬元。

雷射美白

利用二極體雷射940 nm特殊波長，強化美白藥劑過氧化氫的漂白作用，持續照射牙齒表面30~60分鐘，即可改善牙齒顏色，療程結束後容易出現酸痛過敏反應，術後24~48小時內，牙齒顏色會更顯白，可維持2~3年。

優點：對於長期使用抗生素「四環黴素」造成的黃牙也有效。
缺點：容易牙齒敏感，有輕微的酸痛感，孕婦及哺乳中的婦女不適合。
費用：1萬~3萬元。

冷光美白

利用高濃度過氧化氫的美白劑，加上LED藍光照射，進行氧化還原作用，達到快速美白的效果，最新的冷光美白療程，僅需約8分鐘，即可維持1~2年的美白效果。冷光美白24小時內，應避免飲用咖啡、茶等，以及溫度太高、過低的飲品。

優點：美白效果立即，可維持1~2年。
缺點：容易造成牙齦敏感。
費用：1萬~2萬元。

牙齒貼片

根據材質不同有陶瓷貼片及樹脂貼片等選擇，製作牙齒貼片時，需將牙齒磨去薄薄一層，視每個人牙齒形狀及齒列狀況而定，大約0.3~0.5mm，再使用複合樹脂將牙齒貼片黏著在牙齒表面上，快速改善牙齒外觀及顏色，最適合使用於前牙。

優點：美白效果立即，不用擔心牙齒變色的問題，同時整齊齒列、耐用、不易脫落。
缺點：可能造成牙齒敏感、蛀牙，或是牙齦萎縮等後遺症。
費用：每顆1萬~2萬元。

全瓷冠

需磨損較多的牙齒，如同製作一個完整覆蓋牙齒的牙套，就像是自然牙一般逼真，可自行選擇美白的色階。但較牙齒貼片堅固，且不容易造成牙齒敏感，適合修復或保護牙齒使用，例如：嚴重蛀牙、根管治療後，正常使用可長久維持。

優點：媲美自然牙，不容易出現牙齒敏感現象。
缺點：需磨損較多牙齒、價格較高。
費用：每顆2萬~3萬元。

洗牙

洗牙具有基本的拋光效果，能夠有效去除牙齒表面的色素沉澱，同時檢查牙齒有無蛀牙，建議每半年定期洗牙一次，有效預防蛀牙、牙周病。

優點：不傷害牙齒及牙齦。
缺點：僅能恢復原本的齒色。
費用：每半年一次健保給付。

諮詢專家／台大臨床牙醫學研究所所長、台大醫院牙體復形美容牙科主任陳敏慧

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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