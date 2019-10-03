10月不怕沒劇追！5部韓劇推薦　張娜拉、李相侖高顏值組合讓人期待

9月超多部新劇熱播中，不論是《他人即地獄》、《山茶花開時》、《VAGABOND浪客行》、《融化我吧》光這幾部就討論度破表，10月讓人期待的新劇準備開播，一起來看看吧！

《意外發現的一天》

近期翻拍網漫的韓劇越來越多啦～這部也是！劇情是一位患有心臟病的女高中生「銀端午」，直到某天發現自己是漫畫中的人物，後來遇上了沒有名字的配角，展開反抗命運、愛情故事，感覺跟《W兩個世界》有點相似！

開播日期：10/2

主演：金惠允、路雲、娜恩、李在旭、鄭建柱、金勇大、李泰利

《我的國家》

韓劇好久沒有古裝劇的消息，這次故事背景發生在高麗末年與朝鮮時代初期，各自秉持著不同的信念，進而展開一連串的權力鬥爭，本劇最大的亮點就是有「雙男主角」分別是梁世宗、禹棹奐，究竟會兩人會擦出甚麼不同的火花，就等開播之日揭曉吧！

開播日期：10/4

主演：梁世宗、禹棹奐、雪炫、張赫

《VIP》

由《皇后的品格》李正林導演執導，演員則由實力派演員張娜拉、李相侖主演，故事劇情是發生在辦公室的懸疑愛情劇。描述在百貨公司員工們各自隱藏著的秘密，以及被揭曉後所發生的故事！

開播日期：10/7

主演：張娜拉、李相侖

《所有人的謊言》

OCN以犯罪懸疑題材為題材超燒腦的韓劇，像是現在超人氣的《他人即地獄》，10月又有新的劇《所有人的謊言》可以追了！故事講述女主角金瑞希經歷了父親突然身亡、丈夫離奇消失為了找出真相而成為國會議員，後來與刑警相遇一起發掘背後的真相！

開播日期：10/12

主演：李民基、李裕英

《抓住幽靈》

這部原本是預計在8月播出，後來延期遲遲未公布消息，現在終於等到了！文瑾瑩也克服了病魔，重新回歸小螢幕！故事以地鐵的警察故事為背景，而警察裡面的行動派新人、重於思考層面的刑警們齊心抓住幽林們，是一部搞笑帶點浪漫的刑偵劇！

開播日期：10/21

主演：文瑾瑩、金善浩、趙在允

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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