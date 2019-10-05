韓國髮型師傳授5大Tips　頭髮方向吹對了，扁塌黏膩髮秒變蓬鬆

頭皮出油、扁塌頭，讓髮量看來稀疏，是許多人的心頭憾事，《美麗佳人》為你匯整最新的蓬髮資訊，從最新頭皮淨化SPA到髮根燙及整體造型、產品挑選，找來各界專家助你再造蓬鬆髮量。

正確頭皮清潔乃蓬鬆髮第一課

幾乎所有採訪過的髮型師都不約而同對我表示，台灣因為氣候濕熱，有不少人是因為頭皮出油才讓頭髮容易扁塌，本月卡詩Kerastase 即推出新的「奇蹟淨膚頭皮Spa」，便是為了解決頭皮敏感、出油、髮量稀疏者的困擾。

卡詩最新奇蹟淨膚頭皮Spa

「奇蹟淨膚頭皮Spa」使用的產品選擇可分為兩部份，先從分別針對「敏感性」及「出油頭皮」而設計的深層淨化凝霜，挑選適合自己頭皮狀況者，再挑出活性精華與專屬的頭皮淨化凝霜調合，三款活性精華分為：「鎮靜舒緩精華、控油淨化精華及豐盈活絡精華」。

療程從紓壓前導開始，將針對養護需求調合過的「深層淨化凝霜」與「活性精華萃取」，塗抹於頭皮上；再以髮浴潔淨秀髮，並且透過獨家按摩手技甦醒活絡身心。全程約莫30分鐘，只需短暫的午休時光，就能讓頭皮與秀髮重新感受淨化與放鬆的清新蓬鬆感。

量「髮」定制，混搭韓式髮根燙

來自首爾清潭洞專業髮廊體系 Our studio院長金德容就透露，想在視覺上讓頭髮看起來蓬鬆，髮型與髮長都是重點。首先他會建議客人，頭髮不要留太長，因為愈長的頭髮會把重量往下拉，頭型就容易扁塌。

另外，許多人為了讓髮根不那麼貼頭皮，會進行「髮根燙」。目前常見的「髮根燙」分成二種，一種是以髮捲固定後、塗藥水重新矯正髮根的角度、打造蓬鬆感，一種則是塗抹藥水後，以用熱工具電捲棒從髮根捲出自然弧度。消費者適合哪種「髮根燙」主要還是要由髮型師視其頭型及髮質做專業判斷，有時2種燙法混搭也很常見。

剪髮層次、染髮風格都能影響髮量

最後，他也建議，想讓頭髮看起來蓬鬆，剪髮的層次也不宜太高，才不會給人頭很大、太凌亂的感覺，最好搭配上不同顏色混搭的挑染，可以讓剪髮的線條更加立體有律動、柔軟感。

選對保養、造型品髮量更豐盈

常替許多明星造型的M palace藝術總監 Miyake 也有一套蓬髮教學，她覺得許多人會因為怕頭皮出油、頭髮扁塌而不保養，其實是錯誤的概念。她認為洗髮後可以使用蓬髮水，住記使用的範圍不要直接噴在頭皮上，而是先噴在髮絲上後，再帶到髮根處，能使髮根變挺、變粗，再以吹風機吹乾，就會有髮量變蓬的效果。

吹髮的方式則是得先掌握由上往下，髮根逆吹的吹風方向，最後在髮尾使用輕質油，這樣使用產品及吹整方式，就能讓髮根蓬鬆、髮尾柔順飄逸。

告別扁塌抗濕氣造型品不能少

L’Oreal Professionnel訓練副理Nick補充說明，其實台灣濕氣重也容易讓頭髮扁塌，因此他認為抗潮濕的造型品的使用很重要，他建議在做造型前，就在頭髮上使用打底品，一方面可以抗潮、也可以增加頭髮的支撐度，能讓頭髮能看起來蓬鬆自然。

另外，很多人到了下午瀏海就會扁塌，此時可以隨身攜帶乾洗髮、蜜粉使用在髮根處，靠著粉末吸油，可以快速讓黏膩的髮根「站起來」！

專業諮詢／Our studio 院長金德容、 M palace 藝術總監 Miyake、L’Oreal Professionnel訓練副理Nick

Text ／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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