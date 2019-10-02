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李聖經成為時裝週常客不是沒原因！各大品牌都愛她的時髦魅力

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擁有模特兒、演員多重身份的韓星李聖經，在這幾年可說是各大時尚品牌的新寵兒，不僅參與多場時尚活動，在四大時裝週時還是眾多品牌搶著邀請的嘉賓。

米蘭時裝週剛落幕，壓軸登場的GUCCI春夏大秀就邀請到韓國女星李聖經擔任嘉賓，觀秀當日身穿復古三件式西裝，搭配奢華的校徽胸針，這一身學院風的造型立即引發大家熱烈討論，更爭先恐後搶著要和歐妮當同學。不只是GUCCI，今年2月登場的2019秋冬時裝週，她則受Fendi之邀，參與卡爾拉格斐所職掌的最後一場大秀。

李聖經知名度大增，其實是因為2014年在韓劇《沒關係，是愛情啊》中演出吳少女一角，和大咖演員趙寅成、孔曉振對戲，開始獲得觀眾的矚目，這也是李聖經成名的代表作品，之後陸續演出《奶酪陷阱》、《Doctors》、《舉重妖精金福珠》、《想暫停的瞬間：About Time》等多部人氣戲劇，奠定她演員之路的地位。

不過對李聖經有點了解的人，都知道歐妮最初是以模特兒身份出道，擁有175公分高挑身材，加上精緻的五官，是韓國設計師品牌秀場的御用模特，或許是因為天生就是衣架子的關係，李聖經穿什麼都好看有型，今日就從她Instagram的美照，取經歐妮的時髦穿搭術吧。

各種風格都能駕馭的李聖經，最常穿著的還是T-Shirt和牛仔褲，同色系的上衣搭配長褲，隨性踩個球鞋就能出門，不要忘了可以像歐妮一樣帶上帽子點綴穿搭，或者是紅色上衣搭配藍色長褲對比色穿搭，可以讓休閒風格變得不無聊，增添穿搭亮點。

帥氣女孩這套怎麼可以不學，黑色深V小洋裝把李聖經的好身材展露無疑，搭配同樣黑色的皮外套，讓歐妮帥出新高度，這樣微露性感的穿搭，可是每個女孩都要筆記的重點。

喜歡配帶飾品的女孩，不妨學學李聖經這幾張穿搭照，穿著深V上衣時，可以以不同長短的項鍊呈現多層次混搭風，或者是穿著碎花洋裝時，配戴上同色調的耳環，讓整體穿搭更有一致性。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

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