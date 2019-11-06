12星座「腦波極弱」TOP 5大公開　天秤聽到「關鍵字」荷包直接打開

購物對許多人來說是一件紓壓療癒的事情，不論是買衣服、化妝品、療癒小物……等等，12星座中有幾個星座腦波特別弱，很容易一時衝動就被燒到不小心就買下，結果後來完全沒有使用！實在太浪費啦～一起來看看身邊有哪個朋友腦波弱吧！

TOP3 天蠍、水瓶

這兩個數一數二理性的星座，一向很有自己的想法和邏輯，依照常理，根本不該被歸類為腦波弱的人啊！然而這世界上不合常理的事，最容易發生在這兩星座身上，說他們腦波弱也就不足為奇！基本上最能弱化天蠍、水瓶腦波的，就是一些超自然、超科學的事，像是向他們推銷各種消災解厄品，拉著他們去算命看風水，第一時間他們可能會對這些無稽之談嗤之以鼻，但卻會在他們心中像漣漪般產生一波波的效應，然後默默刷卡各種能量品絕對買滿買好。

TOP2 天秤、白羊

白羊可說是最愛跟隨感覺走的星座，腦波不強也算是意料中的事，他們最容易在情感面被打動，想要說服白羊，只要眼眶泛淚動之以情再加上鍥而不捨死皮賴臉，白羊一方面感動一方面被搞到覺得煩，很快就會舉手投降，只要能停止糾纏，他願意付出任何代價。

另外天秤座腦波弱的程度和羊座不相上下，他們對什麼事都客觀理性，唯獨對健康保養瘦身品完全沒有免疫力，他們對於「過來人、名人」說的話言聽計從，對於「大家都買了你怎麼都不知道」這件事最耿耿於懷，要弱化天秤的腦波只需要這幾個關鍵字，一旦講中，天秤荷包絕對為你而開！

TOP1 魔羯

雖然講到魔羯，就不由自主的想把他和務實兩字畫上等號，然而看似務實也現實的他們，其實根本是用「原則」保護那軟弱的自己，只要用點小技巧就可以全然推翻那些原則，像是用時事、用未來、職場競爭力等向他說之以理，怕自己被淘汰被漠視的摩羯，絕對二話不說買下那些高額企管課程；又或者拿誰誰誰家的長輩老了沒人照顧的故事和他動之以情，長照險一定會跟你買滿買好，他們最大的弱點就是悲觀，只要能誠懇實在、掏心掏肺把他內心的恐懼說出來，那麼他們絕對向你把荷包掏出來。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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