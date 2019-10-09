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慶祝孟耿如的精彩美一刻　黛安芬專寵訂製內在美　展演時尚自信風格

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▲孟耿如黛安芬。（圖／Triumph提供）

▲孟耿如作為黛安芬品牌美麗大使，完美詮釋不同內在美風格，展現自己的時尚「美」一刻。（圖／Triumph提供，以下同）

消費中心／台北報導

明年4月準備步入禮堂，成為新嫁娘的孟耿如，剛出道時以美少女之姿驚艷大眾，清純空氣感又帶著可愛女生的氣質，圈了不少粉，在踏入戲劇圈後，這幾年她累積不少影視作品，演技越來越純熟之外，隨著穿著打扮風格的改變，舉手投足之間流露出一股性感優雅的女人韻味，卻又不失女孩的清新甜美，魅力更加迷人。

從女孩到女人，孟耿如的美麗變化發生在每一天，如今的她無時無刻由內而外散發自信美，如果要問這股改變的背後藏著什麼秘密？其實就是有一個「挺你」的貼身好閨蜜。

不論日常生活或重要日子，每位女人都希望身邊隨時都有依靠，黛安芬相信在背後陪伴並給予支持的溫暖力量，同時又能夠舒服的做自己，懂得女性真正需求，才是她們想要的，如同孟耿如說的，「一件懂你的內衣就像一個懂你的閨蜜」。
品牌美麗大使孟耿如與另一伴愛情長跑多年，即將邁向人生另一新階段，為了獻上最真誠的祝福，黛安芬將今年秋冬推出4款新品化為慶祝禮，在不同風格變換中，讓她由內而外精彩時尚「美」一刻。而在孟耿如的穿搭演繹下，黛安芬為她撐起不同美感，不需要刻意賣弄，就能展現性感撩人的姣好身材。

慶祝孟耿如的精彩美一刻　黛安芬專寵訂製內在美　展演時尚自信風格（圖／品牌提供）

在此次展演中，孟耿如詮釋的黑色時尚，讓看似嬌弱、實則獨立的她，更增添一份神秘冷艷氣息，搖身變成性感女子，一站出來，光是一個眼神、一個小動作，魅力又更加撩人了，全身上下透著一股100%美麗自信，令人不自覺深受吸引。而「Aqua Lantern璀璨水感動」正是令她自然散發迷人風采的內在關鍵，V型曲線水感動罩杯，搭配新一代超輕巧的水波襯墊比傳統襯墊輕量50%，將胸部集中托高，罩杯立刻加倍升級，隨時隨地展露輕盈的動人曲線，適時小露一點溝，就很有微性感穿著效果，再加上浪漫的精緻花漾刺繡蕾絲，完美帶出女人的柔軟與美麗。

慶祝孟耿如的精彩美一刻　黛安芬專寵訂製內在美　展演時尚自信風格（圖／品牌提供）

每當以為孟耿如只有一種樣貌，她就如璞玉琢磨後又散發不同色彩，穿上「Style Palm未來摩登」之後，她的氣場頓時變得高雅起來，而這款內衣以更輕更舒適的記憶罩杯，下厚上薄的記憶枕、無鋼圈設計，溫柔無痕地支撐美胸，輕鬆又低調的閃耀發光。

慶祝孟耿如的精彩美一刻　黛安芬專寵訂製內在美　展演時尚自信風格（圖／品牌提供）

自虧男友力滿滿的孟耿如，在換上一席粉膚色洋裝後，小女人魅力爆棚，襯托出優雅奢華的氣質，造型中又不失甜美，又是全然不同的感覺，頗有時尚名媛風範。典雅的「Florale Carnation柔美初馨系列」，除了採用精緻輕薄雙色彈性蕾絲、無鋼圈剪裁、透氣罩杯等特色，更是能讓胸部隨時輕鬆深呼吸，既展現秋冬迷人丰采，也能感受舒適自在的美，同時運用剪裁力學，加強側壓穩定完整包覆副乳。

慶祝孟耿如的精彩美一刻　黛安芬專寵訂製內在美　展演時尚自信風格（圖／品牌提供）

不過在螢光幕前，觀眾最熟悉的孟耿如，還是她中性又灑脫的一面，而她私下樣貌也有著小男孩的直率，白淨初心依舊，黛安芬的「Comfort Touch超彈舒柔」系列，利用獨特的雙向彈性材質罩杯，讓內衣更加服貼，超舒適材質布料搭配精緻彈性蕾絲、新一代背勾設計，不管怎麼穿都很穩定，而且無鋼圈、零束縛，盡情放鬆享受。

難得看到孟耿如嘗試多種造型，單單換上不同內在，就能變換4種全然不同風格的look，從性感神秘、甜美可人、柔美典雅再到率性嫵媚，是否也讓妳躍躍欲試？現在起，與黛安芬一起慶祝2019年百萬熱銷週慶大賞，百款商品VIP再9折，消費滿3,800元省500元、滿6,800元省1,000元、滿12,000元省2,000元，輕鬆入手，對於秋冬新款，妳也可以開啟屬於自己的專寵時尚。

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百萬熱銷周慶大賞 https://bit.ly/2lne7V2
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關鍵字：

孟耿如, 黛安芬, 閨蜜, 內衣, 內在美, 週年慶
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