栗子羊羹、狐狸稻荷仙貝4間百年老店買得到　SOGO京都展限量開賣

▲2019 SOGO忠孝館京都美食展，引進俵屋吉富的栗子羊羹，售價700元起。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

SOGO忠孝館連續舉辦32年的京都美食展，今（10／1）在12樓展覽會場開跑，引進88間日本品牌，比去年新增1家，其中有20家是在台初登場，今年最特別的是首度以「SOGO SELECT」選入京都4間百年以上老店，包括俵屋吉富、都松庵等，還有以狐狸形狀出名的稻荷仙貝老店いなりや，都是不去到當地無法吃到的美食。

▲狐狸形狀出名的稻荷仙貝，3入售價185元。

京都一向是台灣遊客熱門的觀光熱點，長久的文化也延伸出不少老店與豐富的商品，許多百年老店採取「不出日本」的經營態度，為提供消費者更多話題商品，SOGO以選品店概念自行進貨，在京都美食展上販售，本次共有5間老店入選。

包括俵屋吉富著名的栗子羊羹，可以看到大塊的丹波栗與柔軟的羊羹搭配，感受到秋天氣息的單品，還有特別為萬聖節推出精緻的菓子點心；「總本家いなりや」以一片片燒製的狐狸形狀稻荷仙貝，也是伏見稻荷大社的名產。

▲俵屋吉富甜蜜bonbon happyHalloween，售價400元。

而現做的食品攤位特色包含有師傅實演的「青山壽司」，提供海鮮丼、單點握壽司等海鮮料理，穗久彩超可愛的嵐電便當，裡面不但有可愛的飯糰還有精緻配菜，並首次引進愛知縣的「ヤマサちくわ」關東煮，滋味鮮甜清爽的高湯融合竹輪，味道相當豐富。

▲穗久彩京都嵐電便當，售價350元。

京都美食展從10／1至10／13為期13天，預計1天可進帳415萬元，業績目標約5400萬元，比去年成長2％～3％，SOGO表示活動期間，持HAPPYGO於會場累計消費滿1,000元，送和風杯組與硅藻土吸水墊等贈品。