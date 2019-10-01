巴黎直擊／RV打造粉紅色更衣間、巨星休息室　網美風場景讓超模可可羅恰狂拍

▲Roger Vivier可說是最精心佈置的靜態展，大手筆重現設計師的腦內靈感畫面。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／巴黎報導

以「方釦高跟鞋」聞名的法國精品鞋履Roger Vivier（RV），時裝周期間舉辦2020春夏系列發表，以「Hotel Vivier Call Time」為主題，展示了創意總監Gherardo Felloni瘋狂的設計概念，網美風的場景諸如《花邊教主》（Gossip Girl）中會出現的廁所、更衣間場景，亦或者舞者的宿舍、練舞教室、晚宴餐桌等，全都精心佈置，連受邀到場的超模可可羅恰（Coco Rocha）、「火箭少女」孟美岐都在這場活動上玩得不亦樂乎。

▲超模可可羅恰不是來工作的，是受邀來看新品的，也在現場玩得不亦樂乎。（圖／品牌提供）



創意總監Gherardo Felloni表示：「我常常被歌劇院、音樂劇等所啟發，這一回我想讓大家看看，從沒在Roger Vivier看過的『幕後花絮』。」因此從入口處就充滿戲感，有劇場女主人在接待處賣票，也有選美小姐從眼前陸續經過；入場後，還能走進當紅巨星的休息室，看見造型師正在為她量身改衣的一幕。

▲Roger Vivier打造七段幕後故事，「火箭少女」成員孟美岐也忍不住拍了很多種風格。（圖／品牌提供）



所有從來沒有看過，也沒有想過能撞見的「幕後」，全都能在這裡看到。

在 Instagram 查看這則貼文 ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 28 日 上午 12:06 張貼

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若將焦點放回鞋款與包款上，大致上來說延續秋冬系列的設計，改良變較方正的方釦到了2020春夏仍然延續，使得風格更加年輕。並以「木屐」為靈感，刷上飽和色系如橘色、黃色、紅色等，結合方釦，讓RV鞋款有那麼些不一樣。另外，推出全新的花鑽方釦，以及叢林主題的設計，豹紋、充滿野性美的細節，讓鞋款與包款更有奔放張力。

▲RV明年春夏新款在經典中，仍然繼續注入新能量，木屐款式是新嘗試。（圖／品牌提供）