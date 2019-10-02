《返校》王淨靠打壘球瘦掉14公斤　可愛的說：媽媽不在身邊就會瘦

爆紅國片《返校》才剛上映，全台首日票房直逼2千萬！這部由遊戲改編的電影，以黑暗的題材、懸疑的氛圍勾人上癮，而《返校》的故事中的主角一位高中女孩「方芮欣」則是由王淨飾演，仙氣清新的外表藏著讓人驚訝的演技，讓妳不容忽視！

在 Instagram 查看這則貼文 王淨 Gingle（@_ginglebellaaa）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 31 日 上午 7:05 張貼

王淨因為演出電影版《鬥魚》的小燕子而爆紅，氣質清新，身材纖細的她，這次再度在《返校》扮演高中生，依舊清純的那麼美好～

在 Instagram 查看這則貼文 王淨 Gingle（@_ginglebellaaa）分享的貼文 於 PDT 2017 年 5月 月 26 日 下午 8:46 張貼

但妳能想像王淨在學生時期曾胖到60公斤嗎？後來是靠著打壘球和飲食調整才狂瘦14公斤！而之後她的體重就維持46公斤不變，快點讓我們來看看王淨的美麗秘密．

說到女明星最在乎的身材，王淨其實真的不會刻意減肥，她會把身材維持在一個剛剛好的狀態，然後隨著劇本中的角色去做身形的調整．

在 Instagram 查看這則貼文 王淨 Gingle（@_ginglebellaaa）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 23 日 上午 3:36 張貼

像是這次演出《返校》中的「方芮欣」一角，就是屬於比較陰鬱、有很多故事的人設，所以外形上就會要求要比較纖細瘦弱，而王淨也為此角色刻意減肥．

每天都做至少30分鐘Tabata

王淨分享自己每天都會至少做30分鐘Tabata訓練，而且是早上起床，跟下班回家都會做，一天做兩次，除了可以運動消耗脂肪外，還能紓壓．

在 Instagram 查看這則貼文 王淨 Gingle（@_ginglebellaaa）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 10 日 上午 3:29 張貼

而有時候如果體力好，王淨甚至會做將近一個小時的tabata，體力和耐力都非常好，怪不得她的身材曲線那麼緊實．

晚餐不吃澱粉

如果在緊急減肥的時候，王淨則會在晚餐時不吃澱粉，她會選擇水煮青菜＋肉片當作一餐！當然可以依照自己的喜好去替換蔬菜和肉類，這樣減肥餐吃起來，才不會太無聊．

熱愛拳擊課

除了在家利用tabata自主訓練之外，王淨也會去健身房運動，而她最喜歡就是上拳擊課，利用猛力的揮拳和踢腿，發洩壓力，這也是他為什麼身材如此勻稱的原因．

深蹲對付下半身肥胖

雖然王淨已經夠纖細了，但她自己還是有針對下半身肥胖做訓練，像是深蹲和舉重都是她訓練的運動之一，就是希望下半身能緊實修長．

在 Instagram 查看這則貼文 王淨 Gingle（@_ginglebellaaa）分享的貼文 於 PDT 2017 年 6月 月 1 日 下午 9:29 張貼

每晚用身體精油按摩

王淨之所以會在乎下半身肥胖，想要特別針對其訓練運動，也是因為她在學生時期因為打壘球，所以有小腿肌，而除了運動外，王淨也會每天晚上擦精油去按摩小腿肌肉．

媽媽不在身邊就會瘦

講到減肥方法，古靈精怪的王淨居然可愛的說：「媽媽不在身邊，零食就會吃的少，當然就瘦了。」原來是因為王媽媽有時會貼身照顧王淨，並且親手做菜做甜點給王淨吃，有一陣子王淨不忌口，結果還被王媽媽餵胖了呢．

按摩＋喝黑咖啡消臉腫

王淨在演出《返校》時，唯一被製作人李烈嫌棄過的，就是臉太腫！所以為了要上鏡頭時看起來臉小，王淨早晚在擦保養品的時候，都會由下往上的幫臉來個按摩，另外也會早上喝黑咖啡消水腫

在 Instagram 查看這則貼文 王淨 Gingle（@_ginglebellaaa）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 16 日 上午 4:36 張貼

吃奇異果和薏仁美白



王淨之前是在國外讀書，所以習慣曬很健康的膚色，是在回來開始拍戲之後，才了解白的重要性，因此才開始積極的美白！

王淨認為撐傘、擦防曬都是基本的預防，她也會特別針對食療，像是吃奇異果、喝薏仁水來美白，而王淨認為努力了一段時間後，真的感覺肌膚有比較透亮喔．

保養表格照著做

王淨說有時候因為工作太忙，而時常忘了要做保養，因此她的手機裡有個保養表格記錄，像是禮拜一要做美白、禮拜二要敷面膜...等待辦事項，每天就照著行程表做，養成這樣的好習慣，就自然不會忘記保養了

文／柯夢波丹 圖／影一製作所、IG@＿GINGLEBELLAAA、@INS

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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