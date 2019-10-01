失眠人必學！「6招」教你快速入睡，快速眨眼法試過沒？

▲想睡卻睡不著，這種症頭的人越來越多。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

現代人生活壓力大，除了普遍睡眠不足，更難受的是躺下了卻又睡不著。對敏感的人來說，一點風吹草動和聲響都是睡不著的原因，長期睡眠品質低落，生活和工作都會出問題，在還沒求助醫師之前，以下6個方法不妨試試看！



#自我催眠法

躺在床上將身體攤成「大」字，將眼睛閉上，把意念先後集中在眉心，接著右手、右腳，再轉換成左手、左腳，在心裡默念著我的頭好像越來越重了，直到睡著。



#體溫降低法

很多人泡澡或是泡完溫後會比較好睡，這就是利用體溫先熱後冷的溫差，就像是洗完熱水澡後，揪著走進微涼的房間裡，利用溫度差幫助你快速進入夢鄉。

#快速眨眼法

把燈關成全黑後，將視線集中在天花板上，邊盯著天花板邊眨眼，直到眼皮覺得痠累，自然很容易入睡。



#肌肉放鬆法

躺在床上將雙手緊握，接著控制身體其他位置也開始繃緊，接著慢慢放鬆大約30秒，這樣繃緊、放鬆的循環反覆20次。

#478呼吸法

用鼻子吸氣4秒，接著再閉氣7秒，最後再慢慢呼氣8秒，藉由這樣的頻率來調整呼吸，以上動作重複至少3次。

#多曬太陽法

多曬太陽能幫助增加褪黑激素，身體會自行設定14~16小時後會開始疲憊，睏意就會開始萌生。

#深夜K書法

小時候有沒有這種經驗，只要一看書或是複習就會睏意大增。翻翻家中以前的艱深課本或是原文書，給自己設定一個目標，相信沒多久就會打呵欠，讓入睡變成一種自然反應。

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