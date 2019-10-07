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王淨示範163如何穿成大長腿女神！六招「顯瘦挑高」穿搭術必學

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▲王淨穿搭 。（圖／翻攝自IG@王淨）

從上映第一天就全台都在討論的電影《返校》，上映短短三天就創下全台 6770 萬的票房佳績，更一舉登上國片史上首週末票房第三高的記錄，熱門場次幾乎都要全滿 ，這股《返校》熱潮也持續延燒！而讓影迷看完電影後上網狂搜的，正是飾演核心人物「方芮欣」的 21 歲女星王淨！

▲王淨穿搭 。（圖／翻攝自IG@王淨）

王淨演活了方學姐「方芮欣」那種內斂、多愁善感、寂寞又壓抑的內心世界，雖然才 21 歲，演技就已經受到網友們一致肯定。而在電影中的她雖然只穿高中生制服，但整個人散發出清新又脫俗的氣質魅力，也讓她人氣瞬間爆紅！

 
 
 
 

和電影裡的方芮欣不同，其實私底下的王淨個性非常活潑可愛，是個有個性的水瓶座少女，熱愛電影、看書、寫作，那份清新、脫俗的感覺，甚至想起了「氧氣美女」這名字！

王淨的私服穿搭也偏愛選擇舒適、設計簡單、隨性又帶點文青風的造型，彷彿鄰家女孩一樣給人滿滿的親切好感。此外，身高只有 163 公分的她更喜歡藉由高腰設計營造出完美的身材比例，同樣是小集女的女孩們不妨參考看看！

王淨最愛穿搭一、連身長洋裝

王淨經常以單穿一件肩帶長洋裝的打扮現身，無論是黑色、白色或紅色的肩帶長洋裝都曾出現在她的私服穿搭中。她會露出纖細的鎖骨跟手臂增加女人味，想要率性一點就搭配短靴，想要優雅一點就配上高跟鞋，如果想要隨性就踩一雙布鞋，非常簡單就時髦的懶人穿搭法。

 
 
 
 

高腰的肩帶長洋裝突顯出她可愛小女人的氣質。

 
 
 
 

王淨以度假風肩帶長洋裝搭配白布鞋。

王淨最愛穿搭二、高腰卡其色寬褲

王淨喜歡舒服、休閒、不造作的打扮，身高 163 公分的她這種高腰卡其色寬褲就是她最愛的百搭單品！重點是短版上衣搭配高腰寬褲，能讓腿部比例變得更加修長，展現屬於 20 世代女孩的青春活力。

 
 
 
 

同樣的公式，上身可以換成較寬鬆的 oversize T 恤營造街頭感，鞋款配上運動鞋或板鞋都是不錯的選擇。

卡其高腰寬褲搭配細肩帶，小性感和個性的衝突混搭也值得學習！

王淨最愛穿搭三、高腰長裙

王淨選擇高腰長裙設計製造出「腰部以下都是腿」錯覺，腿長感覺都隨裙襬無限延伸了～上身搭配貼身的 T 恤就搞定！

 
 
 
 

長裙絕對是大家公認能讓比例顯得更完美的最佳單品，像這種有特別設計感，可以讓人把注意力放在服裝的獨特性，視覺上就大大轉移你了你身材比例的焦點，而且還硬生生把你的腰線''往上拉''，腿怎麼可能看起來不長！

 
 
 
 
 

王淨最愛穿搭四、oversize T 恤

Oversize 的 棉 T 配上緊縮的高腰鉛筆裙，最後再搭配高跟短靴，絕對是身高不高的女孩一定要嘗試的組合，看起來顯瘦又變高挑啊！

 
 
 
 

王淨最愛穿搭五、Oversize 西裝外套

王淨非常懂得利用 Oversize 西裝外套搭配高腰長褲來突顯腿長，平均分配份量感的上下身也讓身材比例變得更好，這樣的造型就算只是穿平底鞋也能看起來比實際上更高。

 
 
 
 

王淨最愛穿搭六、短版削肩背心

懂得適當的露出鎖骨、肩膀或手臂這些肌膚部位，可是男人心中最能散發女人味、引起好感的小技巧！

 
 
 
 

王淨熱愛的這種短版削肩背心就是不錯的選擇。搭配高腰長褲能讓腿部比例更長，外搭長版襯衫或針織外套都很適合，營造出既陽光又帶點小女人的氣息。

如果是出席正式的場合，不妨將短版削肩背心搭配質感的高腰蓬裙，甜美笑容和知性氣息讓人忍不住愛上妳！

文／柯夢波丹　圖／IG@_GINGLEBELLAAA、影一製作所

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 王淨, 返校, 穿搭, 長腿
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