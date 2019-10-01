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勞力士驚奇4超人現身拍賣場　複雜功能回味製錶史

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 ▲富藝斯日內瓦鐘錶拍賣預展巡迴首站於台北開展。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣行富藝斯（Phillips）將於11月9日、10日，於日內瓦總部舉辦鐘錶部門成立5年以來，第10場拍賣「名錶薈萃—日內瓦X」，200件拍品中價值約2.5億元的50只時計，巡迴首站抵達台北，今、明兩日於富藝斯台北代表處展出，勞力士（Rolex）最複雜功能時計「The Fantastic Four」、以及由Tiffany & Co.發行的Daytona腕錶都亮相了！

▲▼ 富藝斯Phillips 。（圖／公關照）▲▼ 富藝斯Phillips 。（圖／公關照）

▲勞力士1942年生產型號4113雙秒針分段計時錶（左）估價超過46,610,000元，1947年的6236 Dato-Compax三重日曆不鏽鋼錶估價約6,210,000元起。（圖／富藝斯提供，以下同）

勞力士驚奇4超人現身
勞力士為專業人士設計功能錶著稱，複雜功能錶相對少，但富藝斯此次竟集合4只市面罕見的高複雜功能古董錶，被暱稱為「The Fantastic Four」驚奇4超人。最受矚目是1942年發行、據傳只生產12只的型號4113雙秒針分段計時錶，是此型號錶款第4度出現在拍場上，從過去釋出的錶款推測，擁有者幾乎都來自賽車手家庭，此次拍賣的錶款狀況極佳，估價超過4661萬元。

▲▼ 富藝斯Phillips 。（圖／公關照）▲▼ 富藝斯Phillips 。（圖／公關照）

▲被暱稱為Padellone的勞力士型號8171不鏽鋼三重日曆月相錶（左）估價約15,530,000元，6062玫瑰金三曆月相錶估價約31,000,000元。

富藝斯同時呈現上世紀勞力士唯二的兩款三曆月相錶，分別是被暱稱為Padellone的型號8171不鏽鋼錶，以及前大陸航空公司首席執行長Gordon Bethune所擁有的6062玫瑰金三曆月相錶，後者具有獨特的星形刻度與蠔式錶殼，身價更勝一籌；第4個驚奇是1947年問世的6236 Dato-Compax不鏽鋼三重日曆錶，因曾奪3屆奧運冠軍的滑雪好手Jean Claude Killy愛戴，因此又被稱為Killy watch。

▲▼ 富藝斯Phillips 。（圖／公關照）

▲PP 1971年製型號2499的玫瑰金萬年曆計時碼錶，由義大利零售商Trucchi發行，估價超過37,000,000元。

聯名零售商的稀有錶款
此次富藝斯「名錶薈萃—日內瓦X」主題，定為「Double Signed聯名雙標」，呈現超過60只名錶品牌為全球頂尖零售商發行的古董與現代時計。百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）1971年製作、由義大利零售商Trucchi發行的型號2499玫瑰金萬年曆計時錶，極可能是獨一無二的錶款，日期與月份顯示均為義大利文。

 ▲▼ 富藝斯Phillips 。（圖／公關照）

▲製於1969年的Rolex Ref. 6241 John Player Special Paul Newman面盤Daytona，當初由Tiffany & Co.發行，估價約13,980,000元起。

不少錶迷認為，玩勞力士就是玩面盤顏色與細節，由Tiffany & Co.發行、1969年問世的勞力士6241 Cosmograph Daytona，正打中勞迷心房，因為此錶是世上10只黑金配色John Player Special Paul Newman面盤，第2只被發現印有零售商Tiffany & Co.標誌的錶款，且推測當時為避免進口美國課稅問題，錶殼以14K金色打造，更具話題性。

關鍵字：

富藝斯, Phillips, Rolex, 勞力士, 百達翡麗, PP, Patek Philippe
fashion.net

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